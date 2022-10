Pablo Marí: "Afortunadamente estamos todos bien, a pesar de las circunstancias"

Pablo Marí ya se recupera en el hospital después del susto que vivó este jueves. Un susto que seguramente será el más grande de su vida. El jugador español está fuera de peligro, pero no volverá a jugar hasta dentro de dos meses. El futbolista pasó por el quirófano esta mañana para cerrar las heridas que sufrió en la espalda, y que podrían haber sido todavía mucho más graves.

El defensa español del AC Monza de la Serie A ha emitido un comunicado en sus redes sociales: "Después del duro momento que vivimos ayer, tanto mi familia como yo queremos comunicar que afortunadamente estamos todos bien a pesar de las circunstancias, y agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que estamos recibiendo".

Este viernes por la mañana, bajo anestesia general, Pablo Marí se sometió a una cirugía de sutura en los músculos de la espalda. Desde el hospital han indicado que estará entre dos y tres meses de baja. Anoche había recibido la visita de Adriano Galliani, CEO del Monza, y Raffaele Palladino, su entrenador.

"Tuve suerte", dijo este jueves el español al consejero delegado del Monza, Galliani. La puñalada llegó cerca de la vena aorta: pudo ser letal, pero, por suerte, no fue así. El valenciano Pablo Marí estará en observación durante los próximos tres o cuatro días y, después, recibirá el alta para empezar su proceso de recuperación. Adriano Galliani anunció que le ha pedido a la Lega Serie A el aplazamiento del partido con el Bolonia, programado para el próximo lunes: "El equipo está en shock".

Una noticia que conmocionó al mundo del fútbol

La noticia del ataque sufrido por Pablo Marí conmocionó a todo el mundo del fútbol, pero todavía más a sus allegados. Entre ellos, sus compañeros de equipo. Matteo Pessina, capitán del Monza, ha dedicado un mensaje de apoyo al defensor español. El centrocampista italiano, junto con una fotografía de ambos jugadores durante un partido, ha reconocido en su cuenta personal de Instagram que cuando recibió la noticia vía Adriano Galliani su mundo "se vino abajo".

El capitán del equipo señala que "fue una noticia que me mantuvo despierto toda la noche y todavía no me da paz". Y añade: "Lucharemos en esta batalla contigo y junto a ti, con la sonrisa y la fuerza que siempre nos has dado".

Más detalles sobre el agresor

Mientras tanto, llegan más detalles sobre el agresor. Su nombre es Andrea Tombolini, tiene 46 años y no tenía un historial violento. El pasado 18 de octubre fue hospitalizado tras haberse golpeado la cabeza y la cara durante un ataque de ansiedad. Vivía con sus padres "una vida aislada y sin amigos", asegura el 'Corriere della Sera'.

Tras una operación en la espalda se sentía "como un enfermo grave, a punto de morir". "Pensé que estaba mal, que me iba a morir, vi toda esta gente feliz y sentí envidia", le dijo a los carabinieri tras haber asesinado con un cuchillo a un hombre y haber herido a cinco personas más. Los militares le encontraron tumbado en el suelo y cubierto de sangre. Gritaba: "Matadme, matadme".