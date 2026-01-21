Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Slavia de Praga - Barcelona: partido de Champions League y resultado, en directo (0-0)

Primera parte del partido de fútbol de Champions League entre Slavia de Praga - Barcelona. Sigue el partido de fútbol en directo y consulta todos los goles y el resultado.

Raphinha en un partido con el Bar&ccedil;a

Raphinha en un partido con el BarçaGetty

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Min. 3. Slavia de Praga - Barcelona: 0-0

Temperaturas de -5º en el Fortuna Arena. Arbitra el inglés Kavanagh y en el VAR está Attwell.

Min. 1. ¡ARRANCA LA PRIMERA PARTE! ¡SLAVIA - BARÇA!

Slavia de Praga - Barcelona: 0-0. Hubo un minuto de silencio previo al partido pro las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, y el de Gelida en Cataluña. Primer balón para los de Flick.

¡Suena el himno de la Chaaaaaampioooooons!

Noche gélida en Praga. El Barça necesita ganar sí o sí para seguir con opciones de entrar al Top-8 de la fase liga y ahorrarse el cruce de dieciseisavos.

Repasamos las alineaciones del Slavia de Praga - Barcelona hoy

  • Slavia de Praga: Stanek, Holes, Zima, Chaloupek, Moses, Oscar, Provod, Sadilek, Sanyang, Chory y Kusej.
  • Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín y Balde; De Jong, Pedri, Fermín López; para Roony, Raphinha y Lewandowski.

Sin Ferran ni Lamine... entra Roony en lugar de Rashford

El Barça no podrá contar con el sancionado Lamine ni el lesionado Ferran Torres... pero recupera a Raphinha. El equipo le echó de menos en la derrota ante la Real Sociedad. Llama la atención el descanso de Cubarsí, un fijo en defensa, y sobre todo la entrada de inicio de Roony en lugar de Rashford en el 11.

Ter Stegen, al Girona

Hansi Flick confirmaba este martes la salida de Marc-André ter Stegen rumbo al Girona en forma de cesión hasta final de temporada. Una operación que ratificaba oficialmente por el Barcelona a última hora de ayer.

¡Vaya ambientazo le espera esta noche al Barça!

Así está el Eden Arena durante el calentamiento...

La clasificación obliga: el Barça no puede fallar

Con 10 puntos tras seis partidos, el Barça necesita sumar para mantenerse entre los ocho primeros. Una victoria en Praga no asegura la clasificación, pero sí dejaría a los de Flick dependiendo de sí mismos. Una derrota, en cambio, les complicaría seriamente el pase.

Barça y Slavia, trayectorias opuestas en Champions

Esta es la tercera fase final de Champions para el Slavia... mientras que el Barcelona afronta su trigésima temporada en la máxima competición continental, un récord que comparte con el Real Madrid, tras participar de forma ininterrumpida desde la campaña 2003/04. Un dato que subraya la diferencia de experiencia entre ambos.

El Barça ya está en el Fortuna Arena para el partido

Sequía europea prolongada para el Slavia Praga

El equipo de Jindrich Trpisovsky acumula 13 partidos sin ganar en Europa y no vence en Champions desde septiembre de 2007. "Contra un rival así no puedes fallar", advirtió el técnico en la previa.

Y tenemos también alineación confirmada del Slavia de Praga hoy

Sale hoy Jindrich Trpisovsky con Stanek, Holes, Zima, Chaloupek, Moses, Oscar, Provod, Sadilek, Sanyang, Chory y Kusej.

ALINEACIÓN OFICIAL DEL BARCELONA HOY EN PRAGA

¡Ya tenemos el 11 de Hansi Flick! Sale el alemán con Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín y Balde; De Jong, Pedri, Fermín López; para Roony, Raphinha y Lewandowski.

Antecedentes positivos frente al Slavia

Los dos únicos enfrentamientos previos entre ambos fueron en la fase de grupos de la 2019-20: victoria azulgrana 1-2 en Praga y empate sin goles en el Camp Nou. El Slavia solo ha ganado 2 de 16 partidos ante equipos españoles.

Slavia de Praga - Barcelona: Partido de Champions League hoy en directo | Resultado, resumen y goles

El FC Barcelona visita este miércoles al Slavia Praga en el Eden Arena, en la penúltima jornada de la Fase Liga de la Champions. Los de Flick buscan un triunfo clave que les acerque al top-8 y evite el cruce previo a octavos.

Sigue aquí el Slavia de Praga - Barcelona en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo. ¡Gracias por acompañarnos una noche más! ¡The Chaaaaaampions!

Pleno favorable ante equipos checos

El Barça está invicto en sus últimos ocho duelos ante clubes de la República Checa (7 victorias, 1 empate) y ha ganado sus últimos cuatro en territorio checo, con un balance de 12 goles a favor.

Victoria reciente y clasificación ajustada para los azulgranas

El Barça llega tras vencer al Eintracht Frankfurt (2-1) en el estreno del nuevo Spotify Camp Nou, pero ocupa la decimoquinta posición con 10 puntos. El Slavia es 33º, con solo tres empates en seis jornadas y aún sin ganar.

