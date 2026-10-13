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Oficial: Dani Carvajal ficha por el Getafe

El club madrileño hace oficial el fichaje del lateral derecho, que se encontraba sin equipo tras su salida del Real Madrid.

Dani Carvajal atiende a los medios antes del entrenamiento

Dani Carvajal atiende a los medios antes del entrenamiento Reuters

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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El Getafe ha hecho oficial el fichaje del lateral derecho internacional español Dani Carvajal, quien actualmente se encontraba sin equipo tras su salida del Real Madrid y que firma un contrato para permanecer en la entidad azulona hasta final de temporada.

Será el tercer club en la carrera del zaguero, que ha vestido en 51 ocasiones la camiseta de la selección nacional, tras su paso por el Bayer Leverkusen y por el Real Madrid.

Carvajal ha conquistado un total de 29 títulos a lo largo de su trayectoria profesional, entre ellos seis de la Liga de Campeones con el conjunto blanco.

El Getafe le desea "muchos éxitos"

El futbolista de 34 años firma así un contrato para lo que resta de temporada, hasta el 30 de junio de 2027.

"El Getafe CF ha llegado a un acuerdo con Dani Carvajal que se vincula a la entidad 'azulona' hasta el 30 de junio de 2027", informó el club del sur de Madrid en un comunicado, después de que hace una semana su presidente, Ángel Torres, avanzara que el jugador, libre desde que terminara su último contrato con el Real Madrid a final del pasado curso, ya había pasado reconocimiento médico.

El lateral leganense inicia así una nueva etapa en su carrera vistiendo la camiseta del conjunto 'azulón', "donde aportará experiencia y liderazgo", destacó el club. "Desde el Getafe CF queremos dar la bienvenida a Dani Carvajal y desearle muchos éxitos en esta nueva etapa", concluyó el comunicado.

No juega desde el 23 de mayo

Carvajal, que puede presumir de una Eurocopa y una Liga de Naciones en 51 internacionalidades con España, se encontraba sin equipo y disputó el 23 del pasado mes de mayo su último encuentro con el Real Madrid, club con el acordó entonces poner fin a una etapa de 23 temporadas, 13 de ellas en el primer equipo.

Ahora, después de levantar 27 títulos con el Real Madrid, entre ellos seis Ligas de Campeones, el lateral derecho español elige el equipo del sur de Madrid, entrenado por José Bordalás, con el que disputará también la Conference League.

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