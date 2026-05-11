Nico Williams dice adiós a la Liga con el Athletic, pero llegará al Mundial

El Athletic Club ha confirmado este lunes que Nico Williams sufre una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda, lo que le impedirá volver a jugar esta temporada, aunque sí estará disponible para el Mundial de 2026.

"El jugador Nico Williams fue sustituido por su hermano en el minuto 36 del partido al sufrir una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda", señala el parte médico del club.

El tiempo estimado de recuperación para este tipo de lesión ronda las tres semanas, lo que deja al extremo internacional fuera de los últimos compromisos del Athletic, pero con margen suficiente para llegar a la cita mundialista que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Sancet, en una situación similar

El parte médico también confirmó la lesión de Oihan Sancet, que abandonó el terreno de juego en el minuto 65 del mismo partido.

El mediapunta rojiblanco sufre una lesión de características similares, aunque en su caso en la pierna derecha, por lo que también apunta a perderse lo que resta de temporada.

Ambas bajas suponen un golpe importante para el Athletic en el tramo final del curso.

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