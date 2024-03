En Nesyri se encara con Quique Sánchez Flores tras ser sustituido en el Pizjuán

Imagen tremenda la que se ha vivido este domingo en el Sánchez Pizjuán durante el Sevilla 1-2 Celta de Vigo. Pasada la hora de partido, Quique Sánchez Flores decidía sustituir a Youssef En-Nesyri, con 1-0 a favor del Sevilla en el marcador. El delantero marroquí abandonaba el terreno de juego visiblemente enfadado y, al llegar al área técnica del Sevilla, golpeaba de forma brutal una nevera móvil. El entrenador del Sevilla recriminó su actitud al jugador y éste se fue a por su entrenador en una imagen increíble.

Ocampos evitó que la cosa fuera a más y se interpuso entre ambos. Marcao se levantaba del banquillo y se llevaba a En Nesyri, mientras Ocampos trataba de calmar a Sánchez Flores.

Sánchez Flores: "Lo dialogaremos y lo vamos a resolver"

El entrenador del Sevilla fue preguntado por lo ocurrido tras el partido y reconoció que no le gustó el gesto de enfado del delantero marroquí, señalando que "todos tienen derecho a jugar minutos".

"Lo que pienso es en todos los jugadores como iguales. Todos tienen el derecho de jugar minutos y, entre ellos, quitarse minutos los unos a los otros", declaró el preparador madrileño.

"Personalmente, nunca me gusta que en público se pidan explicaciones, pero son situaciones que se resolverán internamente, dentro del vestuario", explicó Sánchez Flores.

"No estoy enfadado con él. Entrenamos toda la semana 25 jugadores y deben tratarse entre ellos como iguales. No me gusta que haya aspavientos o protestas que puedan ir en contra de la imagen del equipo o del club. Era una situación revolucionada, entiendo que haya muchas pulsaciones, pero no puedo permitir que unos se sientan distintos a otros. Lo dialogaremos y lo vamos a resolver. Tiene una lesión en el tobillo desde hace dos semanas y está jugando mermado. Dicho esto, se acaba resolviendo internamente", aclaró Sánchez Flores.

En Nesyri: "Íbamos 1-0 y no quería salir..."

El propio En Nesyri habló sobre lo ocurrido tras el partido, que finalizó con victoria (1-2) del Celta de Vigo en el estreno de Claudio Giráldez al frente del conjunto celeste tras la destitución de Rafa Benítez.

"No ha pasado nada, fue un cambio duro, fueron los nervios del partido. Íbamos 1-0 y no quería salir... Estaba concentrado en marcar el segundo gol. Son cosas que pasan siempre y tenemos que olvidarlo para ganar los próximos partidos", aseguró el delantero marroquí, restando importancia a lo ocurrido.

