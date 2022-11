La FIFA prohíbe usar la palabra 'LOVE' a Bélgica en el cuello de su segunda equipación

El comienzo del Mundial está marcado por las decisiones de la FIFA de impedir a las selecciones llevar lemas a favor de los derechos humanos en Qatar. La entidad presidida por Gianni Infantino ha prohibido a Bélgica portar la palabra "LOVE" en la parte trasera de su segunda equipación. Y esto después de la amenaza este lunes a los capitanes de las selecciones que iban a portar un brazalete con el lema "1 LOVE" (1 amor) a favor del colectivos LGTBIQ+.

La selección de Bélgica presentó una novedosa camiseta suplente para la cita mundialista. Se trataba de una camiseta reivindicativa por los derechos humanos en Qatar. La colorida segunda camiseta, además, portaba una palabra en la parte del cuello: "LOVE".

Por su parte, la FIFA no piensa aceptar más lemas en territorio qatarí y ha avisado a la Real Federación de Fútbol Belga que no podrán llevar esa segunda camiseta en partidos oficiales del Mundial mientras lleven la palabra "Amor" en el cuello. Así lo ha anunciado la federación horas después del comunicado de no poder llevar tampoco el brazalete.

La FIFA solo hace referencia a la inscripción, pero no descarta que prohíba también el uso de la camiseta por el significado de los colores. Esto se traduce en algo muy claro: hay nerviosismo desde FIFA, la entidad organizadora del Mundial, por los posibles enfados del régimen qatarí.

En primera instancia, prohibieron una camiseta de calentamiento de la selección danesa en defensa de los derechos humanos. Posteriormente, le tocó al consumo de alcohol. Luego, fueron los brazaletes. Y ahora, una inscripción en una camiseta de una selección.

"Diversidad, igualdad e inclusión"

El diseño de la camiseta se realizó inspirándose en los célebres fuegos artificiales de Tomorrowland (un festival de música) y representa los "valores comunes de diversidad, igualdad e inclusión", señaló la RBFA al presentar la camiseta el pasado septiembre. No obstante, este veto no afectaría a Bélgica al menos durante la fase de grupos, ya que tenía previsto lucir en sus tres partidos su primera equipación, de color rojo.

"Los jugadores y entrenadores de Bélgica son grandes defensores de la inclusión y continuarán mostrando su apoyo por otras vías", señaló la RBFA.