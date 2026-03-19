Muere Silvino Louro, entrenador de porteros de José Mourinho en el Real Madrid

Silvino Louro, quien fuera el entrenador de porteros del Real Madrid durante la etapa de José Mourinho en el banquillo, ha fallecido este jueves a los 67 años. Según informa el diario portugués A Bola, el de Setúbal llevaba tiempo luchando con una larga enfermedad.

Como entrenador de porteros, Silvino acompañó a Mourinho en su exitosa etapa con algunos de los clubes más importantes de Europa, como el Chelsea , el Inter de Milán, el Real Madrid y el Manchester United. A través de un comunicado, el club merengue ha querido "expresar sus condolencias y su cariño y afecto a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos".

Comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid entre 2010 y 2013.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos.

Durante las tres temporadas que formó parte del cuerpo técnico del Real Madrid con José Mourinho como entrenador, Silvino Louro ganó 1 Liga, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España.

Silvino Louro ha fallecido a los 67 años de edad. Descanse en paz".

Internacional con Portugal

Su carrera como futbolista arrancó en el Vitória de Setúbal en 1977, si bien no tardaría en hacer las malestas tras fichar por el Vitória de Guimarães antes de dar el salto al Benfica en la temporada 1984-85.

En el conjunto lisboeta, a pesar de un período inicial a la sombra del legendario Manuel Bento y una cesión en el Desportivo das Aves, Silvino se consolidó como un portero clave para las Águilas.

Tras ocho temporadas en el Benfica, volvió al Vitoria de Setúbal y después fichó por el Oporto, donde jugó dos temporadas, antes de acabar su carrera con 38 años en el Salgueiros.

Louro llegó a disputar dos finales de Champions, ambas perdidas (contra el PSV en 1988 y contra el Milan en 1990) y fue internacional con Portugal 23 veces.

Ya como preparador de porteros, trabajó junto a Mourinho con algunos de los mejores porteros del mundo: Vitor Baia en el Oporto, Julio César en el Inter, Petr Cech en el Chelsea o Iker Casillas en el Real Madrid.

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