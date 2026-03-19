Thibaut Courtois, mes y medio de baja por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho

Los peores presagios se han hecho realidad para el Real Madrid y Álvaro Arbeloa. Thibaut Courtois estará cerca de mes y medio de baja tras sufrir una "lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho" durante el partido ante el Manchester City en el Etihad Sstadium.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución", informa el Real Madrid.

La lesión del portero belga se traduce en cerca de seis semanas ausente de los terrenos de juego, por lo que Thibaut Courtois no reaparecerá hasta el mes de mayo. Así, se perderá los partidos de Liga ante Atlético de Madrid, Mallorca, Girona, Alavés y Betis; además de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, los días 7 y 15 de abril.

El portero del Real Madrid ya sintió molestias durante el calentamiento previo el duelo en el Etihad Stadium, pese a lo que salió de inicio ante el Manchester City. Después de disputar toda la primera parte, Courtois fue sustituido en el descanso, entrenando en su lugar Andriy Lunin.

¿Cuándo puede regresar Thibaut Courtois?

La baja de Courtois es un duro golpe para un Real Madrid que ofreció una gran imagen en su eliminatoria ante el City y que afrontaba con optimismo el duelo de cuartos de final ante el Bayern de Múnich. Llega la hora para un Lunin que ya tuvo un papel protagonista en 2024, cuando el conjunto blanco ganó la Decimoquinta. El primer test para el portero ucraniano llegará este domingo en el derbi ante el Atlético de Madrid, un partido clave de cara a la pelea por el título de LaLiga.

La gran pregunta ahora es saber cuándo volverá Thibaut Courtois. Las seis emanas de baja e cumplirían la última semana de mayo, por lo que el objetivo podría ser que reapareciera el fin de semana del 2 y 3 de mayo. El clásico de Liga ante el Barcelona se jugará el fin de semana del 9 y 10 de mayo, mientras que las semifinales de la Champions están programadas para los días 28/29 de abril (ida) y 5/6 de mayo (vuelta).

Si se apuran los plazos, Courtois podría regresar para un hipotético duelo de ida de semifinales de la Champions League, aunque lo haría sin haber jugador un solo minutos en mes y medio. Lo más razonable parece pensar en un regreso ante el Espanyol en Liga, antes de la vuelta de semifinales de la Champions, si el Madrid logra eliminar al Bayern en los cuartos de final, y la visita liguera al Camp Nou.