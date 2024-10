Muere Mou Jadama, futbolista de 30 años, en un repentino accidente

Modou Jadama, futbolista estadounidense con nacionalidad estadounidense, murió este pasado miércoles a los 30 años en un accidente de tráfico en Atlanta, Estados Unidos.

"Lamentamos el sensible fallecimiento del ex jugador formado en Colo-Colo, Modou Jadama, quien defendió la camiseta del Eterno Campeón entre el 2013 y 2016. El ex defensa llegó muy joven a los albos donde completó su período de formación. Extendemos nuestras condolencias a toda su familia y amigos", anunció el conjunto chileno en sus redes sociales.

Un accidente de tráfico mortal

En cuanto al accidente mortal solo se conoce que tuvo lugar en una carretera de Atlanta. Su excompañero Ignacio González se pronunció sobre el fallecimiento de Jadama en una conversación con el periódico 'AS': "Supe que fue un accidente en Estados Unidos, me enteré por un amigo en común. Es muy chocante lo que le pasó".

Fue adoptado por una familia estadounidense

Jadama nació en Gambia en 1994 pero poco después fue adoptado por una familia estadounidense para trasladarse la país norteamericano y empezar ahí una nueva vida. "Una familia me adoptó. Al principio fue difícil, extrañaba a mis padres. Con el tiempo me fui sintiendo mejor, sobre todo cuando entré al colegio", explicaba en una entrevista que concedió en el año 2015.

Una larga carrera en Estados Unidos

Por otra parte, su sueño era convertirse en futbolista profesional y pudo conseguirlo a una pronta edad. El defensa central pasó gran parte de su carrera en Estados Unidos, comenzando en la United Soccer League (USL), la segunda división del fútbol estadounidense. No obstante, uno de sus grandes hitos fue jugar en un grande de Chile: el Colo-Colo, dónde se formó de 2013 a 2016.

También militó en otros muchos equipos de EE.UU como Tulsa Roughnecks, Portland Timbers, Portland Timbers 2, Atlanta United 2, FC Tulsa, Hartford Athletic y finalmente en Georgia Lions, conjunto en el que se encontraba actualmente.

Además del comunicado del Colo-Colo, el Atlanta United, donde también jugó el africano, se despidió de su exjugador con un emotivo mensaje: "Mo era conocido como un líder increíble y una parte vital del espíritu del club. Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia de Mo y a las innumerables otras vidas que tocó en la comunidad futbolística de Atlanta".

