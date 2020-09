Mourinho cumple la última voluntad del padre fallecido de un periodista: "Será un placer y un honor"

José Mourinho ha protagonizado un gesto para enmarcar en la rueda de prensa previa al partido de Europa League entre el Tottenham y el KF Shkëndija Tetovo, de Macedonia del Norte. En su turno de preguntas, un periodista macedonio pidió a Mourinho un favor personal.

"Tengo que preguntarle algo de parte de mi padre. Le quería saludar de su parte, aunque él ya está en el cielo", empezó el periodista. "En una ocasión, cuando ya estaba muy enfermo, me dijo que si alguna vez tenía oportunidad de verle quería que me hiciera una foto con usted, porque siempre me había dicho que me crió fijándose en usted. Si me permite sacarme una foto con usted, la enmarcaré y la pondré en el lugar de su descanso eterno. Si el partido va bien para usted y el equipo, ¿me lo permitiría?", preguntó el periodista.

"No lo merezco"

La reacción de Mourinho fue instantánea; el luso se mostró honrado por la petición: "La foto no tiene nada que ver con el resultado, eso está hecho. Si puedes encontrarte antes del partido o quizá en el hotel, quizá sea más fácil. Si es después, después, pero no tiene que ver con el resultado. Será un placer hacerme una foto contigo, un honor y mis respetos para tu padre, que sentía eso tan fuerte sobre mí. No lo merezco, pero muchas gracias", aseveró.

