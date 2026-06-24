Mourinho: "Amo al Real Madrid, pero no tengo ningún resentimiento hacia el Barcelona"

José Mourinho ya mira hacia su segunda etapa en el Real Madrid. El técnico portugués, que regresará al banquillo blanco trece años después de su marcha, explicó que vuelve porque sigue sintiendo un vínculo especial con el club madridista, aunque quiso dejar claro que no guarda ningún tipo de rencor hacia el Barcelona.

"Amo al Real Madrid, y esa es la razón por la que vuelvo. Pero no tengo ningún resentimiento hacia el Barcelona, en absoluto", afirmó en una entrevista concedida a Vanity Fair.

El entrenador recordó además los años que vivió en la ciudad condal antes de convertirse en técnico del conjunto blanco: "En Barcelona, en familia, pasamos una etapa increíble, realmente increíble. Mi hija fue a Barcelona cuando tenía un mes. Mi hijo nació en Barcelona. Mi mujer, mis hijos y yo pasamos cuatro años maravillosos en Barcelona. Y no puedo tener ningún resentimiento al respecto".

El recuerdo de los Clásicos

Mourinho reconoció que siempre disfrutó especialmente enfrentándose al Barça porque suponía medirse a los mejores: "Uno disfruta jugando contra los mejores, porque eso te empuja a ser mejor de lo que eres".

También recordó con nostalgia la dimensión que alcanzaron aquellos enfrentamientos durante la era de Cristiano Ronaldo y Leo Messi: "El mundo se detenía por esos partidos. Y ya no es así. La gente ya no ve los Clásicos como antes. No era solo Madrid y Barcelona, ni siquiera España. Era el mundo entero".

El portugués comparó aquella rivalidad con algunas de las grandes rivalidades históricas del deporte: "Creo que es un poco como Nadal contra Federer o Nadal contra Djokovic. Aunque ahora el tenis cuente con grandes jugadores jóvenes, los amantes de este deporte recuerdan aquellos años como algo especial. Aquellos Clásicos también eran especiales".

"La camiseta blanca tiene algo mágico"

Mourinho también reflexionó sobre lo que representa el Real Madrid dentro del fútbol mundial: "La historia del Real Madrid no se puede comparar con la de nadie".

Además, destacó el simbolismo de vestir la camiseta blanca: "Creo que la camiseta blanca tiene algo mágico. Pero la realidad es que, aunque la camiseta fuera negra, verde o azul, nada cambiaría. Porque lo que ha hecho del Real Madrid lo que es es su historia".

Para el portugués, la grandeza del club no depende únicamente de las estrellas que han pasado por el Santiago Bernabéu: "Se trata del club. Se trata de los títulos. Por supuesto, hay épocas difíciles. Hay épocas en las que no pueden ganar. Siempre hay épocas en las que hay que construir".

Las críticas sobre Mbappé

Preguntado por las dudas que han rodeado a Kylian Mbappé durante la última temporada, Mourinho evitó cualquier crítica y apostó por la prudencia: "Necesito entender cosas que, en este momento, desconozco. Necesito conocer a los jugadores".

El técnico insistió en que su prioridad será escuchar y analizar antes de tomar decisiones: "No es momento de hablar. Es momento de mantener la calma, de analizar, de comunicarme, de hacer preguntas, de responderlas y de un diálogo muy fluido y sincero".

Y concluyó con un mensaje de respaldo hacia la gran estrella francesa: "Lo único que puedo decir sobre Mbappé es que es un jugador fenomenal, y voy a intentar ayudarle a ser aún mejor de lo que ya es".

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