Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

FC Barcelona

El mosqueo de Hansi Flick con su equipo en Vallecas: "El ego mata cualquier éxito"

El técnico alemán del Barça pide volver a jugar "como un equipo" tras el empate ante el Rayo.

Hansi Flick en el estadio de Vallecas

Hansi Flick en el estadio de VallecasGetty

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Hansi Flick no dudó en señalar al guardameta Joan García como la figura clave del empate del FC Barcelona ante el Rayo Vallecano (1-1) en la tercera jornada de LaLiga EA Sports. El técnico alemán destacó la actuación del portero, incorporado este verano, y subrayó su importancia tanto bajo palos como con el balón en los pies.

"Joan ha hecho un partido fantástico hoy y ha salvado este punto"

Hansi Flick

"Lo he felicitado. Es fantástico ver cómo trabaja. También con el balón es muy bueno ver que no ha cometido ningún error, realmente ningún error. Por supuesto tiene confianza con el balón, pero también confianza entre palos, es bueno verlo así y creo que fue una decisión correcta ficharlo", aseguró Flick en rueda de prensa desde el Estadio de Vallecas.

El técnico se mostró satisfecho con el punto sumado, a pesar de que su equipo sufrió especialmente en la segunda mitad. "Creo que podemos estar contentos con este punto. En la segunda parte, ellos han tenido muchas ocasiones, pero tenemos un portero fantástico. Joan ha hecho un partido fantástico hoy y ha salvado este punto. Creo que en la primera parte también pudimos marcar el segundo gol, o tuvimos que marcarlo. Hoy ha sido un poco así, ya sabéis la intensidad que solemos tener y ha faltado control del balón", explicó.

Lamenta "errores fáciles"

Flick fue crítico con algunos errores cometidos por su equipo, especialmente en la construcción del juego: "Hemos cometido demasiados errores fáciles porque, cuando juegas contra un rival que lo hace tan bien, ¿a quién le gustaría jugar de otra forma? Entonces hay que cometer menos errores y eso es lo que tenemos que hacer para jugar mucho mejor".

"Lo más importante para mí es que ahora, al cierre del mercado de fichajes, todos estén comprometidos al 100%"

Carlos Alcaraz

Preguntado por el rendimiento de Fermín López, el técnico evitó personalizar su análisis y apostó por una lectura colectiva. "Creo que hablamos del equipo, no de los jugadores, porque hoy también podemos hablar de muchos jugadores. Creo que lo más importante para mí es que ahora, al cierre del mercado de fichajes, todos estén comprometidos al 100% con este club y con este equipo, y eso es lo más importante para nosotros. Nada de egos, porque el ego mata cualquier éxito, y creo que la temporada pasada jugamos como un equipo, como una sola unidad, y tenemos que volver a eso".

Aunque lamentó no haber logrado la victoria, destacó algunos aspectos positivos. "Creo que al principio de la segunda parte también creamos una o dos ocasiones, pero al final no ha sido suficiente para sumar los tres puntos", reconoció.

Además, descartó cualquier justificación en el estado del terreno de juego: "No, sin excusas. Ya sabéis que soy así. Creo que tenemos que controlar más el balón y tener más posesión, éste es nuestro estilo y es como queremos jugar. Así ha sido hoy, la intensidad no ha sido buena".

¿'Laminedependencia'?

El entrenador azulgrana también rechazó hablar de una supuesta 'laminedependencia' y recordó que hay más jugadores clave: "Creo que es un jugador clave como Pedri, como Frenkie [De Jong] o como 'Rafa' [Raphinha] cuando están en su mejor nivel. Es normal al principio de la temporada. Me alegra que tengamos un descanso ahora y después del parón estaremos trabajando duro en estos aspectos. Creo que todos tenemos la actitud adecuada y queremos mejorar mucho".

Por último, valoró de forma positiva el rendimiento defensivo del equipo y la versatilidad de sus jugadores. "Para ellos no ha sido fácil. Creo que junto con Joan ha hecho un buen trabajo y para mí es muy importante ver a todos en el campo. Porque después del parón internacional, cada tres o cuatro días tenemos partido. Así que es muy importante ver a todos en diferentes posiciones hacerlo bien", concluyó Flick.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

¿El puntazo del año? Alcaraz firma un golpe milagroso ante Rinderknech en el US Open

El punto imposible de Carlos Alcaraz

Publicidad

Deportes

Toni Nadal y Medvedev

La dura crítica de Toni Nadal a Medvedev, Kyrgios... y al público del US Open: "Proliferan los exabruptos y la mala educación"

Hansi Flick en el estadio de Vallecas

El mosqueo de Hansi Flick con su equipo en Vallecas: "El ego mata cualquier éxito"

Djokovic durante el partido ante Struff en el US Open

Djokovic, sobre Alcaraz y el "sueño" de ganar el 25 en el US Open: "Podría ser el mayor logro de mi carrera"

Imagen de archivo de ambulancias
Fútbol

Consternación en el fútbol burgalés por la muerte del portero Daniel Gomes Vila en pleno partido

El punto imposible de Carlos Alcaraz
US Open

¿El puntazo del año? Alcaraz firma un golpe milagroso ante Rinderknech en el US Open

Momento del escupitajo de Luis Suárez
Fútbol

Luis Suárez, captado escupiendo a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders

El delantero uruguayo protagonizó una lamentable acción al término de la final de la Leagues Cup que el Inter Miami perdió 3-0 ante los Sounders.

Isi Palazon en el partido ante el Barcelona en Vallecas
FC Barcelona

Isi Palazon revela la confesión de Busquets Ferrer: "Me ha dicho que asume su error"

Señaló penalti en una acción dudosa entre Lamine Yamal y Pep Chavarría que no se pudo revisar por un fallo del VAR.

Carlos Alcaraz en el US Open 2025

Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka: Día, horario y dónde ver el partido de cuartos del US Open

Los jugadores del Rayo celebran el gol del empate

Joan García salva un punto para el Barça en Vallecas tras un ridículo inaudito del VAR (1-1)

Carlos Alcaraz celebra un punto en los octavos de final del US Open 2025

Alcaraz sigue inmaculado en Nueva York y se cita con Lehecka en los cuartos del US Open

Publicidad