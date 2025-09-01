El mosqueo de Hansi Flick con su equipo en Vallecas: "El ego mata cualquier éxito"

Hansi Flick no dudó en señalar al guardameta Joan García como la figura clave del empate del FC Barcelona ante el Rayo Vallecano (1-1) en la tercera jornada de LaLiga EA Sports. El técnico alemán destacó la actuación del portero, incorporado este verano, y subrayó su importancia tanto bajo palos como con el balón en los pies.

"Joan ha hecho un partido fantástico hoy y ha salvado este punto"

"Lo he felicitado. Es fantástico ver cómo trabaja. También con el balón es muy bueno ver que no ha cometido ningún error, realmente ningún error. Por supuesto tiene confianza con el balón, pero también confianza entre palos, es bueno verlo así y creo que fue una decisión correcta ficharlo", aseguró Flick en rueda de prensa desde el Estadio de Vallecas.

El técnico se mostró satisfecho con el punto sumado, a pesar de que su equipo sufrió especialmente en la segunda mitad. "Creo que podemos estar contentos con este punto. En la segunda parte, ellos han tenido muchas ocasiones, pero tenemos un portero fantástico. Joan ha hecho un partido fantástico hoy y ha salvado este punto. Creo que en la primera parte también pudimos marcar el segundo gol, o tuvimos que marcarlo. Hoy ha sido un poco así, ya sabéis la intensidad que solemos tener y ha faltado control del balón", explicó.

Lamenta "errores fáciles"

Flick fue crítico con algunos errores cometidos por su equipo, especialmente en la construcción del juego: "Hemos cometido demasiados errores fáciles porque, cuando juegas contra un rival que lo hace tan bien, ¿a quién le gustaría jugar de otra forma? Entonces hay que cometer menos errores y eso es lo que tenemos que hacer para jugar mucho mejor".

"Lo más importante para mí es que ahora, al cierre del mercado de fichajes, todos estén comprometidos al 100%"

Preguntado por el rendimiento de Fermín López, el técnico evitó personalizar su análisis y apostó por una lectura colectiva. "Creo que hablamos del equipo, no de los jugadores, porque hoy también podemos hablar de muchos jugadores. Creo que lo más importante para mí es que ahora, al cierre del mercado de fichajes, todos estén comprometidos al 100% con este club y con este equipo, y eso es lo más importante para nosotros. Nada de egos, porque el ego mata cualquier éxito, y creo que la temporada pasada jugamos como un equipo, como una sola unidad, y tenemos que volver a eso".

Aunque lamentó no haber logrado la victoria, destacó algunos aspectos positivos. "Creo que al principio de la segunda parte también creamos una o dos ocasiones, pero al final no ha sido suficiente para sumar los tres puntos", reconoció.

Además, descartó cualquier justificación en el estado del terreno de juego: "No, sin excusas. Ya sabéis que soy así. Creo que tenemos que controlar más el balón y tener más posesión, éste es nuestro estilo y es como queremos jugar. Así ha sido hoy, la intensidad no ha sido buena".

¿'Laminedependencia'?

El entrenador azulgrana también rechazó hablar de una supuesta 'laminedependencia' y recordó que hay más jugadores clave: "Creo que es un jugador clave como Pedri, como Frenkie [De Jong] o como 'Rafa' [Raphinha] cuando están en su mejor nivel. Es normal al principio de la temporada. Me alegra que tengamos un descanso ahora y después del parón estaremos trabajando duro en estos aspectos. Creo que todos tenemos la actitud adecuada y queremos mejorar mucho".

Por último, valoró de forma positiva el rendimiento defensivo del equipo y la versatilidad de sus jugadores. "Para ellos no ha sido fácil. Creo que junto con Joan ha hecho un buen trabajo y para mí es muy importante ver a todos en el campo. Porque después del parón internacional, cada tres o cuatro días tenemos partido. Así que es muy importante ver a todos en diferentes posiciones hacerlo bien", concluyó Flick.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com