Joan García salva un punto para el Barça en Vallecas tras un ridículo inaudito del VAR (1-1)

El infierno de Vallecas ha infringido el primer pinchazo al campeón en la temporada 2025-2026. El Barcelona perdió dos puntos, o salvó uno si tenemos en cuenta la extraordinaria actuación de su nuevo portero Joan García, el cual evitó tres cuatro goles claros de los locales en una noche fatídica para el VAR, que no funcionó durante 45 minutos y que tampoco pudo revisar el polémico penalti a Lamine que terminaría transformando el español.

El VAR no pudo revisar un polémico penalti a Lamine

La conexión entre el árbitro y la sala VOR iba y venía, y en la acción más importante del encuentro no pudo siquiera 'participar'. Hablamos del 'penalti' que Cheverría cometió contra Lamine y que desató la indignación en Vallecas. En la mayoría de tomas apenas se apreciaba contacto pero la ausencia de comunicación y la certeza de Busquets Ferrer fue suficiente para señalar una pena máxima que transformaría la perla azulgrana.

Joan García salva un punto para el Barça

Sería la última alegría de los de Flick en la noche madrileña. El Rayo salió decidido en el segundo acto y empató la contienda en el minuto 67 gracias a un gran remate de Fran Pérez. Un tanto que cayó como un jarro de agua fría a los recientes campeones, que ni antes ni después del gol dispararon entre los tres palos. Y si el Barça salvó un punto en Vallecas fue porque Joan García lo quiso, el ex del Espanyol firmó un encuentro antológico con tres-cuatro paradas claves, porque sin él, no solo habrían perdido sino que podrían haberle caído más de dos o tres goles a los de Flick.

El Rayo perdonó varios mano a mano e incluso le anularon un gol a Camello por fuera de juego. Punto más que merecido, y no fueron tres por el guardameta catalán. El Barça, que ya salvó los muebles de milagro ante el Levante remontando un 2-0 y marcando el 3-2 en el 91' (en propia puerta), ya ha besado la lona.

El Madrid, colíder al parón junto al Athletic

El primer pinchazo de los culés y groguets este domingo deja al Real Madrid y al Athletic de Bilbao como colíderes de la Liga tras ser los únicos equipos en ganar los tres primeros partidos (9 de 9), aunque son los madridistas los que mantienen la primera posición al tener mejor diferencia de goles.

