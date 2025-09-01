Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Djokovic, sobre Alcaraz y el "sueño" de ganar el 25 en el US Open: "Podría ser el mayor logro de mi carrera"

El serbio arrolló a Struff, se medirá a Fritz en cuartos y ya afronta el "mayor logro de su carrera"... ser el primer tenista hombre o mujer en ganar 25 majors.

Djokovic durante el partido ante Struff en el US Open

El US Open podría regalarnos un nuevo Alcaraz-Djokovic, el que sería el cuarto en pista dura y el primero en el Slam estadounidense, de darse este duelo ambos ya se habrían enfrentado en todos los majors al menos una vez. Pero no corramos, el español antes tendrá que deshacerse del checo Lehecka (21º) y el serbio de estadounidense Taylor Fritz.

Nole, que sueña con ser el primer tenista hombre o mujer en ganar 25 Grand Slams, sabe de la extrema dificultad que tiene por delante, ya no solo con Fritz (4º), sino también con la posibilidad de medirse a Alcaraz en semifinales y a Sinner en la gran final.

"Podría ser el mayor logro de mi carrera"

"Podría ser el mayor logro de mi carrera, pero todavía está muy lejos... Seguro que estoy soñando con ganar otro Grand Slam, sería increíble hacerlo aquí", explicó el balcánico tras vencer cómodamente a Struff y convertirse de paso en el tenista de más edad (38 años y 94 días) en la Era Open que juega, al menos, los cuartos de final en los cuatro grandes durante una misma temporada. Solamente en Nueva York ya sabe lo que es pisar esta ronda hasta en 14 veces.

Nunca ha perdido en dura ante cualquier rival de su cuadro

La 'mala' noticia para Novak es que se perderá el octavo cumpleaños de su hija Tana... No obstante y pese a que pocos le dan como el principal favorito para llevarse el título, hay una estadística que puede motivar a Novak, y es que no ha perdido ni un solo partido (12-0) en pista dura ante todos los jugadores que hay en su parte del cuadro (Fritz, Alcaraz y Lehecka). Taylor, por ejemplo, acumula un balance negativo de 0-7 en esta superficie, Carlitos un 0-3 (final de Cincinnati 2023, Copa de Maestros 2023 y Open de Australia 2025) y Lehecka también ha caído en los dos encuentros en dura.

Es más, de todos los jugadores que siguen vivos en el torneo solo ha perdido en superficie de cemento ante Aliassime (1-0), De Miñaur (1-1) y Jannik Sinner, que es más, le ha ganado cuatro de los cinco encuentros si contamos dura e indoor.

