Sergio Ramos revoluciona al madridismo con su canción 'Cibeles': "Te olvidaste de mí, me dejaste de lado..."

Desde que Sergio Ramos anunciara el sábado 30 de agosto el estreno de 'Cibeles', su primera canción en solitario, el madridismo y el mundo del fútbol estaban expectantes a este domingo (19:00h) para descubrir el contenido de un tema en el que el sevillano no se ha cortado ni un pelo y ha explicado, a su manera y de una forma un tanto peculiar, su polémica marcha del Real Madrid en el año 2021.

Una canción que el madridismo no se puede perder

El defensa de 39 años, ahora jugador del Monterrey mexicano, filtró el sábado un pequeño adelanto en el que ya se podía intuir el por qué de la canción: "Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Nunca quise irme...". Pues bien, este domingo ha publicado la canción de forma íntegra en sus redes sociales y demás plataformas. Puedes disfrutar aquí del 'single' de Sergio Ramos y de toda la letra al completo.

Letra completa de 'Cibeles', de Sergio Ramos

Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen

Nunca quise irme, tú que me pediste que vuele

Uhohoh, tú me pediste que vuele, tú me pediste...

Yo mataba por ti, te amé y te defendí

Pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele

De gala me vestí, sangre y sudor te di

Te disfruté y te sufrí

Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual

Tu me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar

Te puse corona, tú me pusiste alas

No sabía que eran solo para que me alejaras

Y te miro ahora, sigues igual de bella

Que nadie es imprescindible, la vida te enseña

Un partido dura 90 y te di 90 y tres más de la cuenta

Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda

Prefiero morir de pie que vivir arrodillado

Daré el corazón aunque me lo devuelvan dañado

Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal (x2)

Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual (x2)

Tu me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más (x2)

Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar (x2)

Te olvidaste de mi, me dejaste de lado

Sin poder decidir, eso es lo que más me duele

Y aunque todo fue así, volvería encantado

Una vez y hasta 1.000, tú lo sabes Cibeles

Y tú lo sabes Cibeles (x3)

En la canción habla sobre la que fue la andadura más importante de su carrera, ya que el camero fichó por el club blanco en la temporada 2005-2006 con apenas 19 años y se marchó 15 años después con uno de los mejores palmarés de la historia del fútbol: cinco Ligas, cuatro Champions, cuatro Mundial de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, y con la selección conquistó dos Eurocopas y el histórico Mundial de Sudáfrica 2010. Además de un sinfín de otras distinciones individuales.

¿Por qué se fue del Madrid?

No obstante, en 2021 terminó el "sueño" de Ramos al no ponerse de acuerdo con el club (Florentino Pérez) en los términos de su renovación. El club blanco le ofrecía un año de contrato, una política más que habitual en el club cuando los jugadores sobrepasan los 30 años, algo que el central no se tomó a bien (él pedía dos) y que terminó 'mandando' a Ramos al PSG.

Entonces, el sevillano ofreció explicaciones ante los medios pero no han sido muchas las veces en las que se ha vuelto a pronunciar sobre el tema. Hasta hoy, cuando ha decidido 'dar su versión' desde otro micrófono, el suyo propio: "Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más... Te olvidaste de mi, me dejaste de lado. Sin poder decidir, eso es lo que más me duele", son algunas de las frases más sonadas de su canción, unas letras que traerán polémica y horas de debate durante los próximos días.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com