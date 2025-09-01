El avión en el que viajaba Von der Leyen sufre presuntas interferencias rusas en el GPS y es obligado a aterrizar de emergencia

El avión en el que volaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, fue víctima de un ataque ruso que desactivó los servicios de navegación y obligó a los pilotos a utilizar mapas de papel para aterrizar en Bulgaria.

Tal y como ha confirmado Financial Times, se sospecha que detrás de este incidente esta Moscú.

En el momento del incidente, que no tuvo muchas complicaciones ni consecuencias, la alemana se encontraba en plena gira por los países fronterizos con Rusia para mostrar el apoyo de la UE frente a las amenazas rusas.

Tal y como ha detallado la portavoz comunitaria Arianna Podesta, "podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, aunque el avión aterrizó sin problemas". Asimismo, ha señalado que "este incidente subraya la urgencia del actual viaje de la presidenta" a los Estados miembro que lindan con Rusia y Bielorrusia.

Según Podesta, "las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia".

Asimismo, la portavoz comunitaria considera que este suceso "refuerza aún más el compromiso inquebrantable de aumentar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania".

Durante la jornada de hoy, Von der Leyen continuará su viaje por Lituania, lugar desde donde tiene previsto visitar la frontera con Bielorrusia.

Por el momento, la presidenta de la Comisión Europea no ha hecho comentarios sobre este supuesto ataque ruso.

Von der Leyen calificó a Putin de "depredador"

Durante el día de ayer, Von der Leyen voló de Varsovia a Plovdiv para reunirse con el primer ministro del país, Rosen Zhelyazkov. Desde Bulgaria, Von der Leyen advirtió que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no ha cambiado y no cambiará", y lo definió como un "depredador" que tan solo puede ser frenado con una "fuerte disuasión" militar.

Tal y como la presidenta de la Comisión advirtió, Putin "no se detendrá". Considera que "ha creado una economía de guerra a gran escala, aunque anticuada, precisamente debido a las duras sanciones que hemos impuesto desde Europa".

Según Von der Leyen, la postura europea debe ser "coordinada, rápida y precisa" sobre todo, en esos estados que "se encuentran en primera línea".

