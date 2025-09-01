Consternación en el fútbol burgalés por la muerte del portero Daniel Gomes Vila en pleno partido

El fútbol regional de la comarca burgalesa de Las Merindades está de luto. Daniel Gomes Vila, portero del Montija C.F., murió este sábado a los 33 años durante un partido amistoso disputado en el campo de Los Robles, en Villasante de Montija, frente al CF Zuazo de Barakaldo. La autopsia ha confirmado que la causa del fallecimiento fue un infarto, según ha informado la directiva del club al medio Radio Nervión.

El trágico suceso se produjo en el tramo final del encuentro, poco después del minuto 80, justo tras el tercer gol del equipo visitante. Tras la reanudación, Gomes Vila chutó el balón al centro del campo Gomes Vila y, de forma repentina, se desplomó sobre el terreno de juego, sin que mediara contacto alguno.

La atención sanitaria, según el citado medio, se demoró 21 minutos. Al lugar acudieron una UVI móvil procedente de Medina de Pomar y una ambulancia de soporte vital básico, pero los equipos médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida del futbolista.

Un jugador querido y en fase de prueba

Daniel Gomes estaba en proceso de incorporación al Montija C.F. y había disputado únicamente cuatro encuentros amistosos con el equipo. En las semanas previas, había jugado en Los Robles, Trespaderne y La Gándara de Soba, además del partido del sábado en el que perdió la vida.

Vecino de Medina de Pomar, Gomes compaginaba su actividad deportiva con su trabajo en la empresa Cartonajes Lantegi, en Villarcayo. Su muerte ha provocado una profunda conmoción en toda la comarca y, especialmente, entre los miembros del Montija C.F., que han trasladado públicamente sus condolencias a la familia y allegados del jugador.

