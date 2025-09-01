Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Consternación en el fútbol burgalés por la muerte del portero Daniel Gomes Vila en pleno partido

El jugador del Montija C.F., de 33 años, murió de un infarto en un amistoso ante el Zuazo. La asistencia médica tardó más de 20 minutos en llegar.

Imagen de archivo de ambulancias

Imagen de archivo de ambulanciasCAIB

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El fútbol regional de la comarca burgalesa de Las Merindades está de luto. Daniel Gomes Vila, portero del Montija C.F., murió este sábado a los 33 años durante un partido amistoso disputado en el campo de Los Robles, en Villasante de Montija, frente al CF Zuazo de Barakaldo. La autopsia ha confirmado que la causa del fallecimiento fue un infarto, según ha informado la directiva del club al medio Radio Nervión.

El trágico suceso se produjo en el tramo final del encuentro, poco después del minuto 80, justo tras el tercer gol del equipo visitante. Tras la reanudación, Gomes Vila chutó el balón al centro del campo Gomes Vila y, de forma repentina, se desplomó sobre el terreno de juego, sin que mediara contacto alguno.

La atención sanitaria, según el citado medio, se demoró 21 minutos. Al lugar acudieron una UVI móvil procedente de Medina de Pomar y una ambulancia de soporte vital básico, pero los equipos médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida del futbolista.

Un jugador querido y en fase de prueba

Daniel Gomes estaba en proceso de incorporación al Montija C.F. y había disputado únicamente cuatro encuentros amistosos con el equipo. En las semanas previas, había jugado en Los Robles, Trespaderne y La Gándara de Soba, además del partido del sábado en el que perdió la vida.

Vecino de Medina de Pomar, Gomes compaginaba su actividad deportiva con su trabajo en la empresa Cartonajes Lantegi, en Villarcayo. Su muerte ha provocado una profunda conmoción en toda la comarca y, especialmente, entre los miembros del Montija C.F., que han trasladado públicamente sus condolencias a la familia y allegados del jugador.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

¿El puntazo del año? Alcaraz firma un golpe milagroso ante Rinderknech en el US Open

El punto imposible de Carlos Alcaraz

Publicidad

Deportes

Hansi Flick en el estadio de Vallecas

El mosqueo de Hansi Flick con su equipo en Vallecas: "El ego mata cualquier éxito"

Djokovic durante el partido ante Struff en el US Open

Djokovic, sobre Alcaraz y el "sueño" de ganar el 25 en el US Open: "Podría ser el mayor logro de mi carrera"

Imagen de archivo de ambulancias

Consternación en el fútbol burgalés por la muerte del portero Daniel Gomes Vila en pleno partido

El punto imposible de Carlos Alcaraz
US Open

¿El puntazo del año? Alcaraz firma un golpe milagroso ante Rinderknech en el US Open

Momento del escupitajo de Luis Suárez
Fútbol

Luis Suárez, captado escupiendo a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders

Isi Palazon en el partido ante el Barcelona en Vallecas
FC Barcelona

Isi Palazon revela la confesión de Busquets Ferrer: "Me ha dicho que asume su error"

Señaló penalti en una acción dudosa entre Lamine Yamal y Pep Chavarría que no se pudo revisar por un fallo del VAR.

Carlos Alcaraz en el US Open 2025
US Open

Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka: Día, horario y dónde ver el partido de cuartos del US Open

Carlos Alcaraz se enfrentará al número 21, con el que ya ha jugado dos veces esta temporada con un balance de una victoria y una derrota. Todos los detalles del partido de cuartos del US Open entre Alcaraz y Lehecka.

Los jugadores del Rayo celebran el gol del empate

Joan García salva un punto para el Barça en Vallecas tras un ridículo inaudito del VAR (1-1)

Carlos Alcaraz celebra un punto en los octavos de final del US Open 2025

Alcaraz sigue inmaculado en Nueva York y se cita con Lehecka en los cuartos del US Open

Imagen del videoclip de 'Cibeles', la canción de Sergio Ramos sobre el Real Madrid

Sergio Ramos revoluciona al madridismo con su canción 'Cibeles': "Te olvidaste de mí, me dejaste de lado..."

Publicidad