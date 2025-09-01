Isi Palazon revela la confesión de Busquets Ferrer: "Me ha dicho que asume su error"

La primera parte en el Estadio de Vallecas acabó con polémica. El colegiado Mateo Busquets señaló penalti en una acción dudosa entre Lamine Yamal y Pep Chavarría. Una jugada que, por más inri, no se pudo revisar porque el VAR no funcionó durante el primer tiempo. Los jugadores locales se fueron muy cabreados al descanso.

Tras el descanso, se produjo una imagen que está dando mucho que hablar. En el túnel de vestuarios, con los futbolistas ya listos para saltar de nuevo al terreno de juego, apareció Isi Palazón y se dirigió a sus compañeros para decirles que había hablado con el árbitro: "Chavales, el árbitro acaba de asumir el error. Lo acaba de asumir".

Tras el duelo, el atacante del Rayo Vallecano valoró positivamente el punto sumado frente al Barcelona (1-1). Aseguró que su equipo pudo haber vencido porque tuvo "infinidad de ocasiones", aunque lamentó el gol encajado con ese penalti que no pudo ser revisado por el VAR y del que el árbitro "asumió su error, algo que le honra".

Goles de Lamine Yamal y Fran Pérez

El Barcelona se adelantó en el marcador en la primera parte con un gol de Lamine Yamal de penalti. El Rayo empató en la segunda mitad con un tanto de Fran Pérez.

"Pudimos ganar al Barcelona. Hemos tenido infinidad de ocasiones y estamos contentos con el trabajo. Sabíamos que el plan era defender juntos porque luego ellos dejan muchos espacios a la espalda. El trabajo ha dado sus frutos y hay que irse contentos pero con sabor agridulce", dijo Isi en declaraciones a Dazn.

El futbolista del Rayo también habló públicamente sobre el penalti que sirvió al Barcelona para adelantarse en el marcador y que no pudo ser revisado por fallos en la conexión del VAR.

"Cuando estás tan sometido ante el Barcelona y te pitan un penalti que no es te da rabia. Te podría decir mil barbaridades pero el árbitro es persona y también se equivoca. Lo que pasa que qué casualidad que siempre se equivocan contra los mismos. Me ha dicho que asume su error y eso le honra. Sin VAR es muy difícil arbitrar y al final siempre se equivocan hacia los mismos. El año pasado en el Camp Nou también se equivocaron. Voy a morderme la lengua. Le honra como persona asumir su error", concluyó.

No obstante, Juanfe Sanz informó en El Chiringuito de MEGA que Busquets Ferrer ha asegurado al Comité Técnico de Árbitros que el atacante del Rayo "ha faltado a la verdad".

¿Qué sucedió?

La empresa audiovisual Grup Mediapro ha admitido un "problema técnico relacionado con el sistema eléctrico" que impidió este domingo "el correcto funcionamiento" del servicio de videoarbitraje (VAR) durante la primera mitad del duelo entre Rayo Vallecano y FC Barcelona en la tercera jornada de LaLiga EA Sports, saldado con empate (1-1).

En un comunicado oficial facilitado de madrugada, Mediapro señaló este lunes que los motivos del fallo eléctrico aún no habían podido determinarse, pero que "está trabajando para esclarecer las causas del incidente".

"A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no ha sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restablecido con normalidad durante la segunda parte", informó la nota sobre un partido donde hubo un penalti a favor del Barça en el 39' y que no se pudo revisar, prevaleciendo la decisión del árbitro de campo.

