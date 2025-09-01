Luis Suárez, captado escupiendo a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders

Luis Suárez vuelve a estar en el centro de la polémica. El delantero del Inter Miami fue captado por las cámaras de Apple TV aparentemente escupiendo a Gene Ramírez, miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders, tras el pitido final de la final de la Leagues Cup, que terminó con derrota de su equipo por 3-0.

El incidente se produjo en medio de una tangana que estalló al término del encuentro, cuando varios jugadores y miembros del staff de ambos equipos intercambiaron empujones y reproches. Suárez, exjugador del FC Barcelona y del Atlético de Madrid, tuvo un cruce verbal con Ramírez -identificado como 'Team Security and Player Relocation'de los Sounders- que terminó con el gesto del escupitajo por parte del delantero uruguayo.

En la trifulca participaron también futbolistas como Maxi Falcón, Jackson Ragen, Jon Bell, Benjamín Cremaschi o Reed Baker-Whiting, en un final de partido muy tenso tras la clara victoria del conjunto de Seattle con goles de Osaze de Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock.

"Puede ser que haya una provocación..."

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, se refirió a los incidentes sin entrar en detalles ni señalar culpables. "A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó", declaró.

Por el momento, ni la MLS ni la organización de la Leagues Cup han emitido un comunicado oficial sobre posibles sanciones. La acción de Suárez, sin embargo, ya circula ampliamente por redes sociales y medios internacionales, lo que podría acelerar una respuesta disciplinaria.

