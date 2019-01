Messi y los consejos de su hijo Thiago: "Me pone notas cuando las cosas no van bien"

Leo Messi ha concedido una entrevista a 'World Soccer' en la que cuenta aspectos de su vida que no se conocen. Corresponden a su faceta más íntima, a la de padre, a las reacciones de su hijo Thiago cuando las cosas no le van bien en el Barça.

Reconoce Messi que Thiago está "muy metido en todo lo relacionado con el fútbol", llegando a aconsejar a su padre cuando llegan los malos momentos: "Cuesta digerir las derrotas y las malas actuaciones, pero Thiago me obliga a comentar lo que ocurrió y a explicar por qué no ganamos".

Thiago le llega hasta a dar notas aconsejándole cómo mejorar su juego: "Le gusta el fútbol, hace preguntas y me da notas cuando las cosas no me van tan bien. Entiende más de fútbol porque es mayor".