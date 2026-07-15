Quedó tetrapléjico a los 19 años y hoy vuelve a hacer deporte gracias a una handbike

Ángel tuvo un accidente de coche a los 19 años que le dejó tetrapléjico. Puede mover los brazos, pero no tiene la movilidad completa en las manos. Era deportista antes y sigue siendo deportista ahora. Su vida ha cambiado por completo, obviamente, pero el deporte es su constante.

"Yo era militar. Ya por mi carrera hacía mucho deporte y siempre me gustó. El accidente supuso un proceso de recuperación muy largo, mucha rehabilitación. Pero el deporte me ayudó mucho", nos explica mientras le vemos preparar su handbike para mostrarnos en qué consiste esta iniciativa.

Físicamente, los beneficios del deporte son muchos, de sobra conocidos por todos, pero psicológicamente más aún, si cabe. “A mí tenían incluso que lavarme los dientes. Va pasando el tiempo y ves que te vas superando, que puedes hacer más cosas. Eso ayuda mucho. Ganas autonomía en todos los sentidos”, nos cuenta.

Los beneficios van mucho más allá de lo físico

Lo mismo relata Juan. En su caso, su discapacidad surgió hace pocos años. Utiliza una silla de ruedas. Es capaz de mantenerse en pie, pero con ciertas dificultades. A veces pierde el equilibrio y la silla es su aliada para no caerse. La silla y la handbike. Se trata de una bicicleta adaptada para pedalear con las manos y que está preparada específicamente para él. "Es de Enki, que son los que me la dejan, pero ya la llamo 'la mía'", sonríe. Y es que hacerse cargo él del coste que tiene un vehículo como este sería inviable. "Yo no podría pagarlo. Con ellos puedes probar y ver si te gusta. Hay quien después sí que acaba ahorrando y haciéndose con la suya", nos dice.

La Fundación ENKI trabaja para lograr la inclusión a través del deporte. Con este programa ha conseguido ya que más de 200 personas y sus familias accedan a material deportivo. "No es necesario ser un profesional ni querer convertirse en deportista de élite; la idea es simplemente disfrutar del deporte", explica Ángel, que, además de deportista, es el presidente de Enki y sabe bien de lo que habla.

"Sabemos que ese es el primer paso para engancharse al deporte, adquirir autonomía y, en algunos casos que conocemos, dar el salto a la competición", asegura la directora de la Fundación ENKI, Carmen Touza. Son muchos los que lo han hecho. La deportista extremeña Maribel Toro, campeona de España, se desplazó hasta A Coruña al no encontrar opciones para practicar deporte adaptado en su entorno. La Fundación Enki le prestó una handbike que le permitió retomar la competición tras su diagnóstico de esclerosis múltiple. "A día de hoy se plantea participar en campeonatos del mundo", cuentan desde la entidad.

Aun así, no es el objetivo fundamental, ni necesariamente quieren que lo sea, dejan claro. Basta con querer disfrutar del deporte y del equipo que se forma; no hay que llegar a competir, ni mucho menos. Esto es para todos.

Es una iniciativa totalmente gratuita

Desde 2023, año en el que la Fundación comenzó su registro oficial de préstamos, se han realizado un total de 229 préstamos. Solo en 2025 se realizaron 150, lo que supone un crecimiento del 400 % respecto a 2024. "Estos datos solo nos reafirman en que existía una falta de equipamiento para permitir a las personas con discapacidad poder disfrutar del deporte", explica Carmen Touza. "La iniciación deportiva es mucho más que empezar a practicar un deporte: es abrir una puerta a la participación social", ha destacado, y “con el material adecuado, el deporte deja de ser un 'imposible' y se convierte en una experiencia alcanzable", ha continuado.

Esta iniciativa, que es totalmente gratuita, es posible gracias a la recaudación de la carrera Enki y a los colaboradores públicos y privados que confían en este proyecto. Y para que cada vez llegue a más personas, aquí están sus contactos: info@enkiproyecto.com o el teléfono 881 243 819. ¿Te resuena? No lo dudes.

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