La emoción del abuelo de Pedro Porro tras la victoria de España: "Mi nieto es mi vida, es mi ilusión"

Tras el pase a la final del Mundial de la Selección Española, entre todas las estrellas, contamos con el goleador de las semifinales, Pedro Porro y es que el lateral izquierdo natural de Don Benito, Badajoz, cuenta con su gran emblema, su abuelo Antonio.

El abuelo del futbolista cuenta emocionado tras la clasificación a la gran final como ha sido toda la trayectoria de su nieto y destaca que el gol de este martes, llevaba su nombre: "Cuando marca gol, yo siempre le miro y sé la señal que él me hace a mí, le vi que el gol fue para mí".

Emocionado tras la final

Habla con su nieto todos los días y ni siquiera en plena concentración, el jugador olvida a los suyos, este miércoles y tras el pase a la final, el lateral de la Selección Española llamaba a su abuelo y le contaba entre risas que estaba en el fisio y ahora tocaba descansar.

Para Antonio su nieto lo es todo: "mi nieto es mi vida, es mi ilusión", "esta mañana a las 7:30 estaba hablando conmigo por teléfono, estaba con el fisio dándole masajes en la pierna". Antonio recuerda el pasado de su nieto y destaca sus inicios: "Lo he llevado al fútbol desde que tenía cuatro años por toda España entera".

Pedro Porro de pequeño jugaba de delantero y ese olfato goleador del ahora lateral izquierdo, parece no haberse olvidado.

A la final con el gol de Pedro Porro

España vuelve a una final de un Mundial 16 años después. La selección de Luis de la Fuente ha tumbado con autoridad a Francia en Dallas (0-2) y disputará el próximo domingo la segunda final de la Copa del Mundo de su historia, donde se enfrentará al vencedor del Inglaterra-Argentina.

Una magnífica pared entre Dani Olmo y Pedro Porro terminó con el lateral del Tottenham plantándose solo ante Mike Maignan para definir con enorme tranquilidad al palo corto el 0-2.

El último obstáculo saldrá del Inglaterra-Argentina este miércoles. Sea quien sea el rival, la Roja llegará con la convicción de haber eliminado a la selección que más miedo inspiraba en el torneo y con la sensación de que este grupo ya está preparado para pelear por la segunda estrella.

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