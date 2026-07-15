Speed protagoniza un encuentro surrealista junto a Juan Roig en la semifinal del Mundial de 2026 entre España y Francia

El conocido youtuber y streamer IshowSpeed protagonizó un momento que se viralizó rápidamente tras conocer a Juan Roig, el ejecutivo de Mercadona en la semifinal del Mundial de 2026, entre España y Francia, partido en el que la selección española logró la victoria (0-2) y así jugar en la final de este domingo.

El creador de contenido estadounidense con más de 57 millones de seguidores retransmitió todo el partido y, breves instantes antes de que comenzara el duelo, Speed se encontraba en su palco cuando apareció Roig.

Una vez se conocieron, Speed descubrió que Roig era el presidente ejecutivo del "Walmart de España", un hecho que sorprendió al youtuber. Después de estas declaraciones, Speed fue abordado por un grupo de seguidores y se terminó la conversación.

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