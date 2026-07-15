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Muere José Legrá, leyenda del boxeo español, a los 83 años

El exboxeador, campeón del mundo del peso pluma y siete veces campeón de Europa, ha fallecido tras permanecer hospitalizado por una grave enfermedad.

José Legrá, histórico boxeador hispanocubano y campeón mundial y europeo.

José Legrá, histórico boxeador hispanocubano y campeón mundial y europeo. GTRES

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Anna Martín
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El boxeo está de luto este martes tras perder a "uno de los más grandes", según ha destacado la Federación Española de Boxeo. El histórico púgil de origen cubano José Legrá falleció en la noche del lunes, a las 23.30 horas, a los 83 años en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, tras agravarse la enfermedad que se le había diagnosticado recientemente.

Apodado 'El Puma de Baracoa', Pepe Legrá llegó desde su Cuba natal a España en 1963 para iniciar una galardonada carrera sobre los cuadriláteros. En Madrid noqueó en seis asaltos al marroquí Ben Layachi y, desde entonces, no dejó de acumular éxitos. Solo en su primer año llegó a disputar 24 combates.

A lo largo de su trayectoria profesional, Legrá disputó cerca de 150 combates y conquistó siete campeonatos de Europa del peso pluma entre 1967 y 1972, además de proclamarse dos veces campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en esa misma categoría.

De Cuba a España por la prohibición del boxeo profesional

Cuando Cuba abolió el boxeo profesional tras el triunfo de la Revolución encabezada por Fidel Castro, Legrá, como otros muchos púgiles, abandonó la isla. Sin embargo, a diferencia de la mayoría, que puso rumbo a Estados Unidos, él eligió España, adonde llegó de la mano de Kid Tunero. "El boxeo español siempre se lo agradecerá", ha señalado la Federación Española de Boxeo.

Sus éxitos deportivos le llevaron incluso al Palacio de El Pardo por invitación de Francisco Franco, quien, según diversas crónicas de la época, le regaló un chalé para que pudiera instalarse junto a su familia.

Su último combate profesional tuvo lugar en Managua, donde el joven Alexis Argüello lo noqueó en el primer asalto. Tras aquella derrota, Legrá anunció su retirada definitiva del boxeo. El 24 de noviembre de 1973 colgó los guantes y puso fin a una de las carreras más brillantes de la historia del boxeo español.

Sus últimos años, alejado de los focos

Desde entonces fijó su residencia en Madrid y desde los 2000 se ha mantenido alejado de la vida pública y de los focos mediáticos.

En 2020 fue ingresado en el Hospital Gómez Ulla por coronavirus, enfermedad de la que logró recuperarse. Sin embargo, su estado de salud se fue deteriorando con el paso de los años. Finalmente, acompañado por sus familiares y amigos más cercanos, ha fallecido en el mismo hospital.

Con su muerte desaparece una de las grandes leyendas del boxeo, al que muchos conocían como el 'Cassius Clay de bolsillo' por su similar estilo sobre el ring.

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