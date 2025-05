Ancelotti se va a Brasil para no "traicionar" al Madrid y da la bienvenida a Xabi Alonso: "Es una suerte"

Carlo Ancelotti ha confirmado este viernes que pondrá punto final a su etapa como entrenador del Real Madrid tras el último partido de la temporada ante la Real Sociedad. El técnico italiano, que asumirá el cargo de seleccionador de Brasil, ha explicado que eligió dar el salto a una selección y no a otro club "porque no quería traicionar" al conjunto blanco.

"Estos días son de mucha emoción, no estoy triste, estoy muy contento, se ha acabado una etapa muy importante en mi trayectoria. He intentado hacer todo lo que podía por este club, lo hemos conseguido, nos vamos felices y contentos teniendo en cuenta que antes o después este día tenía que pasar", expresó Ancelotti en su última rueda de prensa previa a un partido con el Madrid.

Con 15 títulos en dos etapas, Ancelotti se marcha como el entrenador más laureado de la historia del club. "Estoy orgulloso de haber entrado en la historia de este club, este era el objetivo inicial y principal. Creo que no había otra manera de despedirme sino era con el cariño que yo tengo de corazón a mi club", señaló.

Una despedida con emociones y recuerdos

A sus 65 años, Ancelotti hizo balance de su etapa en el banquillo merengue y tuvo palabras de agradecimiento para todos los que formaron parte del día a día del club: "Va a ser una despedida muy bonita, son días de emociones, de hablar con los jugadores con los que he trabajado. Hemos sido capaces de crear un ambiente muy bueno de trabajo gracias al esfuerzo de cada uno de los trabajadores, cocineros que me han hecho la carbonara siempre antes de un partido, los que han limpiado mi habitación... Son días especiales".

"Tengo esta genética que me emociono muy rápido, porque lo hacía mi abuelo, mi padre. Si va a ser un día muy emocionante mañana, no tengo ningún problema por llorar", admitió.

Su legado y su futuro en Brasil

Al ser preguntado por cómo le gustaría ser recordado, fue claro: "Me gustaría ser recordado como buen entrenador, el tiempo lo dirá. Noto mucho cariño y me deja muy contento. Mi trabajo puede tener una opinión positiva o negativa, no pasa nada. Pero si me dicen tú eres una mala persona o una buena persona, prefiero que me recuerden como una buena persona".

Sobre su fichaje por la selección brasileña, Ancelotti explicó: "No tengo ganas de entrenar a otro club. El futuro inmediato es hacerlo bien con Brasil. No quería traicionar al Real Madrid con otro club, y voy a una selección que tiene más historia en el fútbol. Es un gran desafío, me encanta esta oportunidad de poder tener la posibilidad de preparar un Mundial con Brasil".

Las remontadas, Modric y el cambio generacional

El italiano recordó con especial emoción los momentos más impactantes en el banquillo blanco: "Me acuerdo de todas las remontadas, porque todavía no me lo explico. Las del PSG, City y Chelsea son inolvidables".

También se refirió a Luka Modric, que se despedirá también este sábado: "Tiene de distinto que es capaz de juntar la calidad con el alma. Modric ha sido un apoyo espectacular en esta etapa, un jugador fantástico, una leyenda, y despedirme con él me parece bonito".

Sobre el relevo generacional en el club, Ancelotti se mostró optimista: "El ciclo se acaba, una generación se acaba, pero el club no tiene que construir otra generación, ya la tiene: Camavinga, Rodrygo, Vinícius. Empieza una nueva era, y el madridismo no tiene que preocuparse, porque este es un club que pide y que quiere siempre lo máximo".

Elogios para Xabi Alonso

Finalmente, tuvo palabras de bienvenida para Xabi Alonso, llamado a sucederle. Después de acabar su segunda etapa en el club blanco, Carletto no quiso dar consejos a sus sucesores, "porque cada uno tiene su idea de fútbol". "Pero le diría que es una suerte entrenar al Real Madrid. Xabi (Alonso) será el primero y le deseo toda la suerte del mundo, porque creo que es un entrenador que tiene las características para entrenar a este club y que lo disfrute", elogió.

