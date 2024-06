Martin Ádám, delantero de Hungría, responde a los insultos de "gordo": "Me río de ellos"

Martin Ádám, futbolista y delantero de la Selección de Hungría, ha sido objeto de memes en las redes sociales sobre el tamaño de su cuerpo después de la derrota de su equipo ante Suiza por 1-3.

1'91 de altura y 86kg de peso

El delantero húngaro, de 1'91 de estatura y 86 kg de peso, llamó la atención de muchos usuarios después de entrar en el terreno de juego con apenas 10 minutos para que finalizara el encuentro y cuando su selección perdía 1-2.

En gran parte de esos mensajes y tuits en redes sociales se criticó el estado de forma del jugador pero ha sido poco después cuando el propio protagonista de esta 'polémica' ha querido pronunciarse sobre este tema.

"¿Los memes? Normalmente me río de ellos. Nací así, es la forma de mi cuerpo. No puedo cambiar mi genética..."

"Por supuesto que me llegaron uno o dos memes. Normalmente, me río de ellos. Nací así, es la forma de mi cuerpo. Obviamente, no tenía este tamaño cuando nací, pero no puedo cambiar mi genética. Pero sí, eso es todo lo que puedo decir al respecto", explicó el futbolista del Ulsan Hyundai, de la liga de Corea del Sur.

Ádám se mostró contrariado y algo triste tras atender a la prensa, quien le preguntó sobre aquellos aficionados y usuarios que se han reído de su estado físico o simplemente del tamaño de su cuerpo. Además, su llamativo corte de pelo y barba, al puro estilo 'vikingo', como le apodan algunos fans, ha llamado la atención de curiosos en este inicio de Eurocopa 2024. Martin Adam ha marcado 8 goles esta temporada, 5 en la liga de campeones, con su equipo, el Ulsan Hyundai. El jugador de 29 años es una leyenda del fútbol húngaro, especialmente en los últimos años, ahí militó en el Paksi, donde anotó 84 goles en 265 partidos.

Hungría, 'obligada' a puntuar ante Alemania

Por otra parte, Hungría no pudo comenzar con buen pie el torneo europeo tras caer 1-3 ante Suiza y ahora mismo ocupa la tercera posición del Grupo A, solo por delante de Escocia, que encajó una tremenda goleada ante la anfitriona Alemania (1-5) en el primer partido de la Eurocopa 2024. Los húngaros se enfrentarán precisamente a los alemanes el próximo miércoles 19 de junio en el MHPArena de Stuttgart. Si quieren tener opciones de clasificación tendrían que rascar al menos un empate e intentar conseguir la victoria ante Escocia en la última jornada. Los germanos lideran el grupo seguidos de los suizos.

El mejor resultado histórico de Hungría en una Eurocopa fue el tercer puesto de la edición de 1964.

