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Marie-Louise Eta hace historia: primera mujer en dirigir un equipo masculino de las grandes ligas

Dirigirá al Unión Berlín y se convierte así en la primera entrenadora mujer en la historia de las 5 grandes ligas.

La entrenadora Marie-Louise Eta durante un partido

La entrenadora Marie-Louise Eta durante un partido EFE

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El Union Berlin anunció este domingo el nombramiento de Marie-Louise Eta como nueva entrenadora interina del primer equipo masculino, en sustitución de Steffen Baumgart. La alemana se convierte así en la primera mujer en dirigir a un equipo de la Bundesliga.

Eta, de 34 años, ha asumido el cargo de forma inmediata hasta el final de la temporada, en la que el conjunto berlinés pelea por la permanencia tras la derrota del sábado ante el Heidenheim (3-1). Hasta ahora, la técnica dirigía al equipo juvenil del club.

Tras los cinco partidos que restan, pasará a ser la entrenadora jefe del equipo femenino, pero de momento afronta este reto histórico en el fútbol europeo.

"Me alegro de que me confíen esta tarea exigente"

"Me alegro de que el club me confíe esta tarea exigente. Una fortaleza del Union ha sido y sigue siendo que en una situación así junta todas las fuerzas de forma conjunta. Y por supuesto estoy convencida de que con el equipo lograremos los puntos necesarios", ha declarado Eta en un comunicado.

No es la primera vez que rompe barreras. En 2023 ya se convirtió en la primera coentrenadora en la Bundesliga e incluso en la Liga de Campeones.

Futbolsita en BV Cloppenburg o Werder Bremen

Antes de iniciar su carrera en los banquillos, Eta -entonces Marie-Louise Bagehorn- jugó como futbolista en equipos como el BV Cloppenburg o el Werder Bremen. Con la selección alemana sub-17 conquistó el Europeo en 2008 y también participó en el Mundial sub-20 de 2010, además de competir con la sub-23.

Está casada con Benjamin Eta, también entrenador, actualmente al frente del equipo sub-20 femenino del RB Leipzig y elegido técnico alemán del año en 2022 durante su etapa en el Werder Bremen.

Una "noticia fantástica" para Sonia Bermúdez

El nombramiento ha sido celebrado en el mundo del fútbol. La seleccionadora española, Sonia Bermúdez, lo calificó como "noticia fantástica". "Es una noticia fantástica que vaya a dirigir un equipo de élite masculino. Es una noticia fantástica. Lo importante es el conocimiento, el trabajo y no el género. Es el camino que hay que seguir, es un avance para el fútbol y también para la mujer", afirmó en la rueda de prensa previa al partido entre Inglaterra y España de clasificación para el Mundial 2027.

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