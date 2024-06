Marcos Llorente se mete en un lío: "Si crees que el sol da cáncer de piel eres el rey de los ignorantes"

Una publicación en Instagram de Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, ha generado tal polémica que cientos de usuarios -entre ellos expertos en salud como el Secretario de Estado de Sanidad- le han contestado duramente en un tono muy crítico a la par que irónico.

Llorente aseguró tomar el sol 4 horas sin protección solar

Todo empezó cuando el internacional por España colgó una publicación en su Instagram en la que explicó a sus seguidores como era un día de sus vacaciones en Hawái junto a su mujer: "Esperando el amanecer, desayuno... sol (de 10-14h sin gafas ni crema solar)", escribió Llorente junto a un pequeño esquema con emojis y varias fotos. Él mismo definió su día a día así: "En resumen, todo el día al aire libre".

Indignación entre los expertos de la salud

Como era de esperar a muchos usuarios les llamó la atención que pasara cuatro horas tomando el sol sin crema solar y además lo promoviera como algo saludable, la protección es completamente necesaria según los expertos de la salud para evitar daños en la piel, los melanoma y un hipotético cáncer de piel en el futuro... "Negacionistas del melanoma. Esa no la vimos venir... menos mal que lo de la pelota se te da bien", dijo un enfermero con 64.000 seguidores, "Hola Marcos. He pasado por un melanoma. Deberías tener más cuidado con lo que dices y lo que promueves", explicó otro usuario, "Que la exposición al sol sin protección produce quemaduras, cambios en las células y cáncer de piel es una evidencia científica. El sol es una fuente de radiación y eso no es un debate. Las figuras públicas como tú tenéis una responsabilidad extra, y decir estas magufadas que van contra la ciencia y la salud es una irresponsabilidad", escribió un periodista. Solo son tres de los cientos y cientos de comentarios críticos que recibió el futbolista en su post.

La dura crítica del secretario de Estado de Sanidad

No obstante, uno de los más relevantes, este ya fuera de Instagram, fue publicado en la red social X por Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: "Marcos Llorente, jugador de fútbol y negacionista del melanoma. What a time to be alive", escribió irónicamente el de Más Madrid adjuntando dos capturas de las respuestas del ex del Real Madrid a algunos usuarios.

"Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes", respondió Llorente a una persona. "Incorrecto", le replicó a otro usuario que le advirtió de que si sigue exponiéndose al sol "enfermará de la piel".

Seguidor de la dieta paleolítica y el ayuno intermitente

Llorente, por su parte, siempre ha sido un jugador muy preocupado por su estado físico, el cuidado de su cuerpo y la alimentación. Por eso, ya desde hace años trabaja de forma obsesiva para esta en forma y también sigue una dieta especial, la dieta 'paleolítica', aquella que engloba alimentos naturales y que provienen directamente de la naturaleza y de los animales, como frutas, verduras, carnes sin grasas, pescado, huevos, frutos secos y semillas. Nada procesado.

Además, también pone en marcha desde hace tiempo el ayuno intermitente, una modalidad de alimentación que consiste en dejar de ingerir alimentos por un periodo de entre 12 a 16 horas.

