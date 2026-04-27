Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Real Madrid

Mbappé, lesionado, apunta al Clásico; Militao será operado en Finlandia

El Madrid ha publicado el parte médico del francés, que no pudo acabar el partido ante el Betis. Militao, por su parte, vive un nuevo drama.

Mbapp&eacute;, en el &uacute;ltimo partido ante el Real Betis

Mbappé, en el último partido ante el Real BetisEFE

Publicidad

Kylian Mbappé estará de baja tras sufrir una lesión muscular en la pierna izquierda, mientras que Éder Militao pasará por quirófano en Finlandia por una dolencia en el bíceps femoral. El club blanco confía en recuperar al delantero francés a tiempo para el Clásico del próximo 10 de mayo en el Camp Nou.

El internacional galo fue sometido este lunes a nuevas pruebas médicas que confirmaron el alcance de sus molestias. Según el comunicado oficial del club, "se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda", por lo que queda "pendiente de evolución".

El objetivo del cuerpo técnico es que el jugador pueda reaparecer en el duelo ante el FC Barcelona de la jornada 35. Mbappé, que será baja para el partido de este domingo en Cornellà ante el RCD Espanyol, ya tuvo que parar un total de cinco encuentros entre finales de febrero y mediados de marzo por una lesión en la rodilla, aunque ahora acumulaba seis titularidades con los blancos, en las que marcó tres tantos.

Militao pasará por quirófano

Por su parte, Éder Militao tendrá que pasar por quirófano tras lesionarse en el encuentro ante el Alavés. El defensa sufrió unas molestias en el isquiotibial que finalmente han derivado en una intervención quirúrgica en Finlandia, donde será tratado por uno de los especialistas más reconocidos en este tipo de lesiones. El brasileño estaría varios meses de baja, perdiéndose el Mundial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

De cruzar la meta en Boston a decir “sí quiero”: la pedida más inesperada del maratón

Imagen de la pareja

Publicidad

Deportes

Mbappé, en el último partido ante el Real Betis

Mbappé, lesionado, apunta al Clásico; Militao será operado en Finlandia

Dana White junto a Donald Trump en un evento de la UFC

La surrealista reacción del jefe de la UFC tras el ataque contra Trump: "Disfruté cada minuto"

Trazado marcado por la prueba en Regumiel de la Sierra

Muere un corredor de la Muñalba Trail Xtrem tras un golpe en la cabeza

Swiatek se retira de la Caja Mágica entre lágrimas
Mutua Madrid Open

Swiatek se retiró en Madrid entre lágrimas: "Hay algo rondando entre los jugadores, un virus"

Rafa Jódar celebra su victoria ante Fonseca en la Caja Mágica
Tenis

Rafa Jódar gana a Fonseca el duelo del futuro y se mete en octavos en Madrid

Puñetazo de Andrada a Pulido
Violencia

Caos en el Huesca - Zaragoza: tres expulsiones, dos de porteros... ¡y un tremendo puñetazo en la cara de Andrada a Pulido!

El guardameta del Zaragoza noqueó a Pulido después de ser expulsado por precisamente empujar a este mientras el VAR revisaba otra acción.

Imagen del GP de Jerez 2026
Moto GP

Muere un motorista de 39 años mientras se dirigía al GP de Jerez de Moto GP

El hombre perdió la vida en un accidente en el Puerto de Santa María.

Coco Gauff durante su partido en el Mutua Madrid Open

Coco Gauff, tras vomitar en su partido del Masters de Madrid: "Hay un virus en la ciudad..."

Muere Eneramo, exfutbolista de Besiktas

Muere Eneramo, exfutbolista de Besiktas, a los 40 años por un paro cardiaco en pleno partido

Sabastian Sawe

Histórica maratón de Londres: ¡Sawe y Kejelcha bajan de las dos horas!

Publicidad