Mbappé, lesionado, apunta al Clásico; Militao será operado en Finlandia

Kylian Mbappé estará de baja tras sufrir una lesión muscular en la pierna izquierda, mientras que Éder Militao pasará por quirófano en Finlandia por una dolencia en el bíceps femoral. El club blanco confía en recuperar al delantero francés a tiempo para el Clásico del próximo 10 de mayo en el Camp Nou.

El internacional galo fue sometido este lunes a nuevas pruebas médicas que confirmaron el alcance de sus molestias. Según el comunicado oficial del club, "se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda", por lo que queda "pendiente de evolución".

El objetivo del cuerpo técnico es que el jugador pueda reaparecer en el duelo ante el FC Barcelona de la jornada 35. Mbappé, que será baja para el partido de este domingo en Cornellà ante el RCD Espanyol, ya tuvo que parar un total de cinco encuentros entre finales de febrero y mediados de marzo por una lesión en la rodilla, aunque ahora acumulaba seis titularidades con los blancos, en las que marcó tres tantos.

Militao pasará por quirófano

Por su parte, Éder Militao tendrá que pasar por quirófano tras lesionarse en el encuentro ante el Alavés. El defensa sufrió unas molestias en el isquiotibial que finalmente han derivado en una intervención quirúrgica en Finlandia, donde será tratado por uno de los especialistas más reconocidos en este tipo de lesiones. El brasileño estaría varios meses de baja, perdiéndose el Mundial.

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