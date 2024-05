Luis Rubiales pide que sus dos hijas testifiquen en el juicio por agresión sexual y coacciones a Hermoso

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, quiere que sus dos hijas, de 18 y 21 años, testifiquen en el juicio en el que afronta dos delitos: uno de agresión sexual y otro de coacciones a la futbolista española Jennifer Hermoso.

El granadino se enfrenta en este proceso a una petición de 2 años y medio de prisión tras el beso a la jugadora en la ceremonia del Mundial de Fútbol Femenino en Australia del verano pasado, además de unas presuntas coacciones de él y parte de su equipo a Hermoso para que saliera públicamente a quitarle importancia a lo sucedido.

Sus hijas, de 18 y 21 años, viajaron de vuelta en el mismo avión

Por esta razón, el abogado español desea que sus dos hijas puedan testificar en el juicio, ambas estuvieron presentes en la final y viajaron de vuelta a España en el avión junto a las jugadoras, sus familiares, amigos, miembros de la RFEF... El empresario ya se dirigió a ellas en su famoso discurso en Las Rozas en el que se negó a dimitir días después de la polémica: "Vosotras sí que sois feministas de verdad", dijo sobre sus hijas.

Pide la presencia de peritos, análisis de lenguaje corporal...

Además, Rubiales también ha propuesto en su petición presentada en la Audiencia Nacional que se incluyan pruebas periciales de lectura de labios, análisis de comunicación no verbal y lenguaje corporal para demostrar su versión, esa que lleva manteniendo desde lo ocurrido y que se defiende en que el beso con Jennifer Hermoso fue consentido y que tampoco ejerció presión sobre ella ni su entorno.

Para eso también ha pedido que el juicio tenga en cuenta a varios peritos, entre los que se encuentran dos de la Agrupación de Personas Sordas de Granada (ASOGRA), para que expliquen y analicen al detalle la lectura de labios de los protagonistas durante la entrega de medallas.

Rubiales ha aclarado también que el beso fue "una manifestación de euforia, de máxima alegría y de satisfacción" por ganar el Mundial y que no hubo "ningún ánimo sexual o libidinoso" en este gesto.

Rubiales: "Hermoso cambió de versión de un día para otro"

Fue ya hace días cuando el expresidente de la Federación se presentó en la Audiencia Nacional para recoger la resolución por la que se le envió a juicio y volvió a hacer referencia a la versión de Jennifer Hermoso: "Cuando sucedieron los hechos hubo una única versión de dos partes. Pasados unos días, una de las partes cambió su versión. Yo voy a seguir manteniendo mi versión desde el principio hasta el final, porque es la verdad", admitió ante la prensa.

"A Hermoso no se le cuestiona... pero a mí sí, ¿Porque soy hombre?"

Volvió a refrendar su punto de vista en la entrevista con Ana Pastor en un hotel de República Dominicana: "Para mí es que no hay delito, esa es mi opinión. Le hice la pregunta y ella me dijo: 'vale'. Y nos dimos un pico. Esa es mi versión y la de ella nada más acabar el partido. Ella después cambió. ¿No se puede cuestionar a la señora Hermoso y a mí sí? ¿Porque soy hombre? Quien vea las imágenes no puedo entender que alguien piense que es una agresión sexual".

