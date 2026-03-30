Luis de la Fuente, sobre la portería: "Ya tenemos la decisión tomada, pero..."

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha comparecido desde Barcelona, donde este martes España juega su segundo amistoso de esta ventana internacional ante Egipto. El técnico riojano no quiso adelantar qué portero jugará en el RCDE Stadium y aseguró que sacará "un equipo competitivo porque queremos seguir ganando".

"Vamos a refrescar el equipo, es una decisión que ya teníamos tomada, pero sacaremos un equipo competitivo porque queremos seguir ganando. Jugarán los que tengan que jugar. Queremos refrescar al equipo para que sea muy competitivo", señaló Luis de la Fuente.

"Ya tenemos la decisión tomada (en la portería), pero no sabemos cómo va a transcurrir el partido. El portero que juegue mañana de inicio lo sabrán mañana, no voy a adelantar nada aquí. Veremos cómo se desarrolla el partido. Nos estamos jugando el primer puesto del ranking mundial. Tenemos que sacar un equipo muy competitivo y que nos ofrezca toda la confianza. En la portería, veremos: quién inicia y quién termina", indicó al ser preguntado por la portería.

"Me encanta que hablen bien de nosotros. Negar una situación evidente... De igual manera que yo hablo de otras selecciones. No sé si visteis a Francia. El que tenga dudas que es otra candidata a ganar el Mundial, apaga y vámonos... Esto no garantiza nada. Tenemos que hacerlo muy bien. Tener una actuación casi perfecta para poder ganar el Mundial", añadió Luis de la Fuente sobre los elogios a la selección española.

"Aquí los jugadores no son de ningún club, son de la selección española"

Tras la victoria ante Serbia, Luis de la Fuente aseguró que más o menos tiene el grueso de la lista que irá al Mundial en la cabeza, pero que "habrá contratiempos y lesiones" que obligarán a tomar decisiones.

"La mejor noticia es que tenemos un grupo sólido. Una base muy importante. Seguramente habrá contratiempos y lesiones. Seguro que alguno de los fijos no estarán, pero hay 20 o 22 jugadores que nos gustarían que estuvieran. Más o menos lo tenemos claro, pero el porcentaje me lo he inventado... Es muy difícil hablar de aquí a dos meses. Hay una base sólida y espero que estén bien muchos. He dicho 22, pero podría haber dicho otro número. Lo importantes es que el equipo está hecho", aclaró Luis de la Fuente.

Respecto a la posibilidad de que algunos aficionados puedan pitar a Joan García, el seleccionador español pidió acudir al estadio a animar a la selección española.

"Que deje la tentación en su casa, que vengan a animar a la selección española. Aquí los jugadores no son de ningún club, son de la selección española. Si alguno tiene esa tentación, que la deje en su casa y que venga solo a animar", recalcó el técnico riojano.

Luis de la Fuente siguió sin aclarar si Joan García jugará ante Serbia y dejó en el aire la posibilidad de que jueguen dos porteros este martes.

"Vamos a ver cómo está el partido y cómo se desarrolla. Veremos cómo está el partido. Sacaremos un equipo para ganar el partido y se tomarán decisiones para ganar. Para nosotros no hay amistosos", advirtió Luis de la Fuente.

"Lamine Yamal es mucho mejor futbolista que hace dos años"

Respecto a Lamine Yamal, el seleccionador nacional aseguró que el futbolista del Barcelona "es mucho mejor futbolista que hace dos años, pero no tan bueno como será dentro de otros dos"

"Es mucho mejor futbolista que hace dos años, pero no tan bueno como será dentro de otros dos. Está madurando muchísimo. Todavía le queda mucho recorrido y su mejor versión está por llegar. Está en un momento dulce. En uno de los mejores momentos de su corta carrera", indicó sobre Lamine Yamal.

Luis de la Fuente pidió respecto hacia la selección española y los partidos de esta ventana internacional.

"Yo pienso únicamente en la Selección, los clubes hoy y aquí no me interesan nada. Estoy centrado en mi trabajo. Igual que yo no opino de los clubes cuando están en la temporada. Estamos en la ventana de la Selección. Estos dos partidos son muy importantes, nosotros ya hemos empezado a jugar el Mundial. El lunes empezamos a trabajar para el Mundial. Antes lo mirábamos de reojo y ahora ya focalizado exclusivamente. Igual que yo respeto a los clubes todos los días del año, exijo que ahora respeten también a la Selección. Es nuestro derecho jugar estos partidos", apuntó Luis de la Fuente.

¿Va a rotar a Lamine Yamal?

"A ver cómo está el partido mañana. Si estamos pensando en sacar a un equipo muy competitivo, Lamine entrará en la quiniela para estar de inicio. Pero durante el partido veremos qué es lo que nos interesa. Cuando he dicho que mañana hay que refrescar al equipo, es para que mañana rinda al máximo nivel y para no cansar a los jugadores. Y yo pienso en todos, no solo en uno. Aquí son jugadores de la Selección, entiendo que cada uno tenga su corazoncito, pero yo tengo que pensar en 26 corazones y trato a todos por igual".

¿Merino y Nico Williams?

"Nico creo que ya se estaba incorporando a los entrenamientos, es muy buena noticia, pero desconozco los plazos de recuperación. He hablado con ambos. Y Mikel Merino quizá sea una lesión de un poco más larga duración. Creo que van a llegar lo dos en perfectas condiciones a fechas de estar en el Mundial. Pero veremos cómo se desarrolla su recuperación, sobre todo la de Mikel Merino. Confío mucho en él y creo que se va a recupera".

Más jugadores del Barça en la convocatoria. ¿Entiendes la preocupación?

"Es que no sé qué tengo que tener en cuenta. Mi responsabilidad es sacar un equipo para ganar. Entiendo que cada uno tenga su corazoncito, pero yo tengo uno muy grande que abarca a todos. Yo soy empático con otros, pero exijo que sean empáticos conmigo. Si el Barça tiene siete aquí es buena señal, pero yo tengo una responsabilidad con un país y tengo que sacar los mejores jugadores".

La lista definitiva para el Mundial

"Yo ni pienso en la lista del Mundial. Pienso y estoy centrado en el partido de mañana. Nos servirá para sacar conclusiones para esa lista. Van a pasar muchas cosas en dos meses, así que habrá que tomar otras decisiones. Estoy centrado en el corto plazo".

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