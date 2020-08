Lovren reconoce que fue a 'cazar' a Ramos en venganza por lesionar a Salah: "Debía pagar por lo que había hecho"

El partido entre Croacia y España en noviembre de 2018 estuvo marcado por la actuación de Dejan Lovren. El central croata propinó en aquel duelo un codazo a Ramos, que el colegiado no llegó a sancionar.

Una fea acción que ahora, el propio Lovren, ha explicado por qué se produjo.

"¿Si golpeé deliberadamente a Ramos después de que lesionara a Salah? Sí, es posible", reconoció el defensa croata.

Y es que al parecer Lovren buscaba venganza tras lo ocurrido en la final de la Champions diputada en Kiev, partido en el que Ramos lesionó a Mohamed Salah en la primera parte.

Lovren carga contra Sergio Ramos: "Tiene comportamientos que no me gustan y perjudican a los jugadores"

Lovren explicó que Modric, compañero y amigo de Ramos, quiso reconducir la situación.

Luka Modric trató de reducir la tensión entre Ramos y yo. Deliberadamente lo golpeé con los codos y le dije que ya habíamos empatado”, indica Lovren.

"Respeto a Ramos como jugador y lo que hace por su equipo. Ha ganado muchos títulos, pero por otro lado, tiene comportamientos que no me gustan y perjudican a los jugadores. No quiero hacer una gran historia, pero creo que lo que hizo Ramos fue intencional para lastimar a mi amigo Salah, así que era hora de pagar por lo que había hecho", afirmó el central croata.

"Jugábamos mucho mejor que el Real Madrid antes de que Salah se lesionara en la final. Su salida fue un gran golpe para nosotros. Con Mo fuera empezaron a dominar el partido", concluye Lovren.