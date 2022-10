Lewandowski vale oro en Mestalla y el Barça se 'recupera' del batacazo europeo

Cómo es el fútbol y cómo es la vida. El Barça ha sumado 3 puntos inextremis en Mestalla tras un gol decisivo de Robert Lewandowski en el minuto 94, parece que los culés gozan en la Liga de la suerte que no tienen en Europa y siguen la estela del Real Madrid.

Murió el Valencia en la orilla después de un despliegue físico en Mestalla, aguantó 94 minutos las embestidas de un Barcelona herido que terminó salvando la papeleta gracias al pichichi de la Liga. Muy grises los de Xavi en la creación de fútbol, que siguen presionando al Madrid en la pelea por el liderato.

En la primera parte Ansu Fati fue el que más participó en el juego ofensivo del Barcelona, suya fue la ocasión más clara y anotó un gol que fue anulado por fuera de juego. Lewandowski remató al palo pero no estuvo muy participativo. El Valencia, agazapado atrás, ordenado en defensa y guiado por un hiperactivo Gattuso, aguantó el resultado hasta el descanso.

Plaga de lesiones: Cavani, Koundé y Eric García

No creó peligro el equipo local, que además perdió en el minuto 10 a su goleador, Edinson Cavani, alguna jugada peligrosa de Kluivert y poco más para los de Gattuso arriba en los primeros 45 minutos. Quedaba todo por decidir.

Poco cambió en los segundos 45 minutos, es más, el Valencia fue yendo de menos a más y el Barça iba perdiendo efectivos en defensa: Eric García y Koundé se marcharon lesionados. Los culés fallaron un par de ocasiones claras pero la dinámica y el ambiente de Mestalla parecía poder con los de Xavi.

Lewandowski, el amo de la Liga

Pero no con Lewandowski, el polaco en Liga es el jugador más decisivo y el pichichi volvió a dar le do de pecho justo al final para darle 3 puntos de oro a los azulgrana con un remate acrobático del ex del Bayern, salvó un partido mediocre de los de Xavi.