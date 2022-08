Lewandowski arrebata el dorsal '9' del Barcelona a Memphis Depay

Robert Lewandowski ha sido presentado este viernes en el Camp Nou como nuevo jugador del FC Barcelona ante 45.000 aficionados culés. El polaco, acompañado del presidente Joan Laporta, ha desatado la locura en la hinchada azulgrana en el Camp Nou. El ariete apareció luciendo una camiseta con el dorsal '9' de cara a la próxima temporada... un número que hasta ahora lo ha llevado Memphis Depay.

"Creemos que ha sido una decisión apropiada. Pero le tenemos respeto a Memphis"

Un cambio de dorsal que ha confirmado Joan Laporta. Ha sido el propio presidente culé quien ha explicado el cambio: el internacional neerlandés no lo ha cedido, sino que la entidad se lo ha quitado. "Ha sido una decisión de club. Tomamos decisiones que interesan al club, de imagen, publicitarias... Creemos que ha sido una decisión apropiada. Pero le tenemos respeto a Memphis", ha señalado sobre el exjugador del Olympique de Lyon.

Memphis, ¿a la Juventus?

Precisamente, el delantero neerlandés es uno de los jugadores culés cuyo futuro está por dilucidar. El gran número de futbolistas de ataque con el que cuenta Xavi Hernández (Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Aubameyang, Raphinha, Dembélé...) hace que el club contemple su marcha como una buena solución para aligerar su masa salarial.

A Memphis le resta una temporada de contrato con el Barcelona y las partes estudian la opción de darle la carta de libertad: la institución se ahorraría su ficha y él tendría prima de fichaje en su próximo club. El neerlandés manejaría, al menos, una oferta de la Juventus de Turín.

El aviso de 'Lewy' al Madrid

Durante su multitudinaria presentación, el delantero polaco ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación y ha lanzado un aviso al Real Madrid al ser preguntado por el Clásico.

"Siempre estoy listo para jugar contra el Real Madrid. Sé cómo jugar contra ellos. La última temporada fue muy exitosa para ellos. Estamos aquí para vencerles. Sabemos que será difícil, pero esto es fútbol. No es sólo el Real Madrid. Tienes que estar siempre preparados porque hay clubs fantásticos. Tienes que jugar siempre a tu mejor nivel. Sé que saldremos a ganar cada partido. Será todo un reto. No pienso en el Real Madrid ni en Benzema. Es un goleador fantástico, que lleva años en LaLiga. A mí me importa jugar bien con el Barcelona y no contra él", indicó Lewandowski.