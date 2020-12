Leo Messi, sobre su futuro: "No tengo nada claro y voy a esperar a que termine la temporada"

Leo Messi, capitán del FC Barcelona, ha reconocido en la entrevista en exclusiva con Jordi Évole en laSexta, que todavía no ha decidido dónde jugará la próxima temporada.

"No tengo nada claro y voy a esperar a que termine la temporada. Lo importante es pensar en el equipo y en conseguir títulos. Voy a hacer lo mejor para mi y para el club. En el futuro querría volver a vivir en Barcelona", ha explicado Messi en la entrevista con Évole.

"Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos y la experiencia de la Liga allí. Si pasa o no ya no lo sé", se ha sincerado el capitán del Barcelona.

"No sé qué puede pasar. A día de hoy estoy centrado en estos seis meses y luchar por lo que se pueda. Y de verdad que no pienso en cómo terminará el año porque hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque no lo sé tampoco", ha afirmado Messi en la entrevista exclusiva en laSexta.

Messi volvería a mandar el burofax

Respeto al burofax que Messi envió en verano para comunicar al club su deseo de abandonar el Barcelona, Leo Messi ha reconocido que volvería a actuar igual.

"Volvería a enviar el burfax. Es una forma de formalizarlo y hacerlo oficial. He escuchado decir 'con todo lo que hizo el club...' Yo amo al club y siento que yo también le dio todo. Todo lo que me dio el club me lo gané y me lo merecí. Llego un momento que yo pensaba que había cumplido un ciclo y necesitaba un cambio. Mi cabeza necesitaba salir de todo esto, por los líos que había en el club. Yo sabía que este iba a ser un año de transición y yo quería seguir luchando por conseguir más títulos, por lograr la Champions. Y sentía que era el momento del cambio, quería irme y hacerlo bien", ha reconocido Messi ante Jordi Évole.

Preguntado por si pensó en la afición del Barcelona, Leo Messi ha asegurado que "sí".

"Sí, fue una decisión dificilísima de tomar. Fue horrible porque no era fácil irme del club de mi vida. No creo que haya mejor cuidad que esta para vivir. Mi familia no se quería mover, mis hijos me decían que no nos fuéramos. Pero yo sentía que era lo mejor para mi y para el club. Sentía que se había cumplido un ciclo", ha explicado Messi en la entrevista en laSexta.

Leo Messi también criticó a la directiva de Bartomeu por la forma en la que se provocó la salida de Luis Suárez.

"Me pareció una locura lo que hicieron con Luis, por como hicieron las cosas, por cómo se fue. Se fue gratis y se lo dieron a un club que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros", ha reconocido Messi.

Messi no ha querido responder en qué le engañó Bartomeu.

"En muchas cosas, prefiero no sacarlas. Te puedo asegurar que en muchísimas cosas y en varios años", ha explicado Messi.

Al ser preguntado por si se quedaría en el caso de que Neymar llegará el próximo verano, Leo Messi ha mostrado sus dudas ante

"Va a ser difícil traer jugadores, no hay dinero. Hay que traer a varios jugadores buenos y cuesta mucho dinero. Traer a Neymar no es fácil. Va a ser una situación difícil para el nuevo presidente", ha explicado Messi.