Muere un escalador de 30 años mientras ascendía el pico Curavacas en Palencia

El joven sufrió una indisposición mientras ascendía la montaña.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de la Guardia CivilEuropa Press

Un hombre de 30 años ha perdido la vida este domingo mientras escalaba el pico Curavacas, Triollo (Palencia). El escalador sufrió una indisposición mientras ascendía por la cara norte del mencionado pico.

Se empezó a sentir indispuesto en pleno ascenso

El 112 de Castilla y León informó que la víctima estaba encordado con un compañero en la vía Díez Riol, momento en el que comenzó a encontrarse mal. Minutos después, el 112 estableció conexión con Emergencias Sanitarias de Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias, los cuales digirieron el operativo y localizaron la posición exacta del escalador, quien estaba seminconsciente.

Una vez ahí se decidió movilizar un helicóptero de rescate en el que también había una enfermera. En el lugar de los hechos los especialistas descendieron hasta la posición de los montañeros mediante una maniobra de grúa simple.

Sufrió una parada cardiorrespiratoria en pleno traslado

No obstante, durante el traslado del escalador este sufrió una parada cardiorrespiratoria por la que los rescatistas iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, empleando un desfibrilador semiautomático y ventilación con oxígeno. Cuando aterrizaron en Triollo, a pesar de encontrarse ahí el helicóptero medicalizado y que los sanitarios continuaron con labores de reanimación, el hombre terminó falleciendo.

Mientras tanto, el rescatista técnico regresó al lugar del accidente para evacuar al compañero del fallecido mediante una maniobra de grúa doble y trasladarlo posteriormente hasta una zona segura en Vidrieros, donde se encontraba su vehículo.

