Kylian Mbappé: "¿El siguiente nivel? Ganar la Champions. ¿Dónde? En el PSG"

El futuro de Kylian Mbappé parece que seguirá ligado al PSG, al menos hasta el verano de 2024. El delantero de Bondi sabe que para salir de París el próximo mes de junio necesita que los dirigentes del club parisino se muestren dispuestos a escuchar ofertas, algo que se da por descartado. De esta forma, la estrella gala seguirá en el Parque de los Príncipes al menos una temporada más.

Mbappé renovó en mayo de 2022 con el PSG y tiene contrato hasta 2025, aunque el último año depende de que el delantero ejecute una cláusula, de lo contrario sería libre para marcharse en el verano de 2024. La eliminación ante el Bayern ha sido un nuevo varapalo europeo para un Kylian que se marca como objetivo ganar la Champions vistiendo la camiseta del PSG.

"¿El siguiente nivel? Ganar la Liga de Campeones, creo. Ya he llegado a una final, a semifinales, a cuartos de final, a octavos de final. Lo he hecho todo menos ganar. Eso es todo lo que necesito y espero que sea lo antes posible", reconoció Mbappé en una entrevista a 'France 3'.

"¿Dónde? En el París Saint-Germain. Soy parisino y tengo contrato, así que en el París Saint-Germain", zanjó ante la pregunta de donde se ve ganando la Copa de Europa.

"No sé si estaré en los Juegos, pero, en cualquier caso, espero estar"

Otro de los objetivos de Mbappé es ganar la medalla de oro en los JJOO de París 2024, el próximo verano, justo después de la Eurocopa.

"No sé si estaré en los Juegos, pero, en cualquier caso, espero estar. Todo el mundo sabe que siempre he soñado con jugar los Juegos Olímpicos, pero no depende de mí. Hay muchos parámetros que entran en juego y habrá que estudiarlos todos, pero, por supuesto que sería un sueño para mí competir en los Juegos Olímpicos y más aún en París", sentenció Mbappé.