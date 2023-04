Kevin de Bruyne se lesiona a 9 días de la ida de semifinales de Champions ante el Real Madrid

A 9 días para la ida de semifinales de Champions League entre Real Madrid y Manchester City cualquier pequeño contratiempo físico puede dejar a los jugadores fuera de la primera batalla en el Bernabéu.

Puede ser el caso del centrocampista belga Kevin de Bruyne, que fue baja en el partido de hoy del Manchester City ante el Fulham (2-1 para los citizens) debido a una lesión.

"Tiene alguna lesión pero no sé el tiempo de baja"

"De Bruyne no está con la plantilla porque no se encuentra bien. Tiene alguna lesión y no ha podido viajar. No sé el tiempo de baja", explicó Pep Guardiola en la previa del encuentro. De momento se desconoce dónde podría haber sufrido esa dolencia física y si es una simple molestia o puede complicarse.

El 9 de mayo se jugará el partido de Champions y cualquier lesión, incluso de poco alcance, puede poner en jaque a cualquier jugador. La realidad es que no hay comunicado del club y simplemente puede deberse a una baja por cansancio o simplemente por precaución. Habrá que ver si el belga sigue disponible en los dos próximos partidos de la Premier (ante el West Ham y ante el Leeds United).

Las posibles bajas de la ida

En estos momentos el equipo entrenador por Pep Guardiola tiene tres bajas: el suspendido Mendy, De Bruyne y Nathan Ake. En el Real Madrid también hay jugadores tocados, David Alaba podría perderse el partido pero la baja más sensible podría ser la de Luka Modric, que tiene casi imposible llegar ante Osasuna y que su presencia ante el City está muy comprometida. "Luka ha tenido una pequeña lesión contra el Girona. Estamos dolidos, pero esto puede pasar en el fútbol", explicó Ancelotti en la previa de la victoria de los blancos 4-2 frente al Almería.

El Real Madrid se verá las caras antes del encuentro de Champions ante la Real Sociedad en Liga y ante Osasuna en la final de la Copa del Rey, título que se le resiste a la entidad madridista desde 2014. Se prevén rotaciones de Ancelotti para Anoeta, dónde no estarán ni Camavinga, ni Vinicius por cumplir ciclo de sanción. Tampoco estarán Alaba ni Modric.