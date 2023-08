Kepa, presentado con el Real Madrid: "Vengo cedido, pero ojalá pueda quedarme"

Kepa Arrizabalaga, nuevo portero del Real Madrid, dice estar "preparado" para afrontar el gran reto de su carrera deportiva. Asegura que fue "fácil" decidirse por su nuevo equipo: en cuanto recibió la llamada del club merengue descartó todas las propuestas que tenía sobre la mesa para salir del Chelsea.

"Llego más maduro seguro", reconoció cuando fue preguntado por la diferencia con la situación que vivió hace cinco años, cuando estuvo a un paso de fichar por el Real Madrid pero lo descartó tras escuchar a Zinedine Zidane afirmar que no deseaba su llegada.

"Han sido días intensos pero cuando tuve la propuesta del Real Madrid lo tenía todo claro"

"Son situaciones que pasan en el fútbol, que tenemos que manejar y estoy muy feliz de estar hoy aquí. En el pasado mi carrera fue de esa manera, no se puede cambiar y solo se puede mirar al futuro que es el Real Madrid", rememora el ex del Athletic.

El guardameta vasco rememora que llega ahora "en uno de los mejores momentos" de su carrera y "después de un gran año" en Londres: "Estoy preparado para afrontar este reto. Compromiso y trabajo no va a faltar".

También ha mostrado su deseo de quedarse en la entidad merengue cuando acabe la cesión: "Han sido días intensos pero cuando tuve la propuesta del Real Madrid lo tenía todo claro. La decisión fue muy fácil. Es verdad que tenía otras propuestas de clubes importantes pero cuando se me comunicó que estaba esta opción, fue una decisión rápida y bastante fácil".

"Ojalá", contesta cuando fue preguntado por el futuro y su deseo de que el Real Madrid pueda comprarle. "Hoy es el primer día, vengo a modo cesión pero tendremos tiempo. Ojalá que con mi esfuerzo y rendimiento pueda hacer que eso pase", abunda.

"El fútbol no se puede predecir, no sabemos lo que puede pasar mañana, es muy cambiante. Me centro en cada momento, en tener los cinco sentidos ahí, dar el 100% y ahora estoy preparado para darlo por el Real Madrid. Estoy muy feliz, ha sido cuando ha tenido que ser y estoy preparado para afrontarlo", ha expresado.

Casillas, su ídolo

Tal y como reconoció otras veces, uno de sus grandes referentes como guardameta fue Iker Casillas, de quien se ha acordado en su presentación con el club blanco: "Es un momento de orgullo pertenecer a este club, al Real Madrid con toda su leyenda, palmarés y su historia. He crecido viendo a Iker Casillas en la portería del Real Madrid y siempre fue uno de mis referentes. Me fijaba mucho en él y en un club grande e histórico al que es un orgullo pertenecer".

Si bien dentro de un año tendrá que volver a Londres tras su cesión, Kepa da por terminado su paso por el Chelsea: "Mi etapa la veo desde un punto de vista muy positivo. He pertenecido cinco años a un gran club, hemos luchado por los mejores títulos, he tenido la oportunidad de jugar con grandes jugadores, de levantar títulos. Como en la vida, hay momentos más complicados, pero cuando miro atrás lo veo bonito y una experiencia para toda la vida".

Por último, ha mandado un mensaje de ánimo al belga Thibaut Courtois, lesionado de gravedad de la rodilla. Eso sí, quiere evitar comparaciones: "No entraría en comparaciones. Vengo a construir mi camino y mi nombre, lo que haga será en mi nombre y no en comparación con otros porteros. He hablado con él y le está tocando vivir la peor parte del fútbol con las lesiones. Le mando mucha fuerza, ánimo y el deseo de la mejor de las recuperaciones. Ojalá pueda estar pronto de vuelta".