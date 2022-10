Karim Benzema gana el Balón de Oro 2022: "Es un sueño de niño"

Karim Benzema puso el broche de oro a su excelsa temporada, en la que ha ganado Liga, Champions, Supercopa de España y Supercopa de Europa, levantando el primer Balón de Oro de su carrera. El delantero del Real Madrid era el gran favorito y France Football le coronó en París como el mejor jugador del mundo.

"Es un orgullo. Es un sueño de niño. Crecí con eso la cabeza. Luego tuve la motivación. Tuve dos modelos en la vida: Zizou y Ronaldo. Nunca he bajado los brazos y he mantenido el sueño en la cabeza. Hubo un periodo en el que no estaba en la selección, pero no bajé los brazos y trabajé. Ha sido difícil y esto solo me hizo reforzarme a nivel mental. Estoy satisfecho por mi trabajo y estoy muy contento", ha indicado Benzema.

El delantero del Real Madrid, clave en la histórica temporada del Real Madrid, fue la pieza clave (junto a Courtois) para que los de Ancelotti levantaran la Decimocuarta Champions en París ante el Liverpool. Sus actuaciones ante PSG, Chelsea o Manchester City fueron determinantes en las eliminatorias europeas.

Karim Benzema releva a Leo Messi en el palmarés del Balón de Oro y se convierte en el primer jugador francés en ganar el premio que otorga France Football desde que Zidane se llevará el Balón de Oro en 1998. Fue precisamente Zidane quien entregó el Balón de Oro a Karim Benzema.

Benzema superó en la votación al senegalés Sadio Mané, ahora en el Bayern de Múnich, finalista el año pasado con el Liverpool de la Liga de Campeones y ganador de la Copa África. El tercero fue el belga del Manchester City Kevin de Bruyne, semifinalista de la Liga de Campeones y campeón de Inglaterra, mientras que el cuarto es el polaco Robert Lewandowski, actualmente en el Barcelona.

"Es el Balón de Oro del pueblo"

Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane... y Karim Benzema. El delantero del Real Madrid es el quinto jugador francés en ganar el Balón de Oro.

"Agradezco a mis compañeros de equipo en el Real Madrid y en la selección. A mi gran presidente, que es como de mi familia. También a la academia del Lyon y al presidente Aulas, gracias a él cumplí mi sueño de jugar en el Real Madrid. Es el Balón de Oro del pueblo", indicó Benzema

El Balón de Oro de Karim Benzema mantiene la hegemonía de Barcelona y Real Madrid en este premio. Y es que el último jugador que ganó el Balón de Oro sin estar en uno de los dos grandes clubes de España fue Cristiano Ronaldo (Manchester United) en 2008.

Desde aquel año, Leo Messi lo ha ganado en siete ocasiones para el Barcelona y Cristiano Ronaldo (4) y Luka Modric (1) cinco veces para el Real Madrid. Karim Benzema sucede a Messi y suma un nuevo Balón de Oro para el conjunto blanco.