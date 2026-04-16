Muere Elsa Landabaso, mujer de Julen Guerrero

El mundo del deporte ha mostrado su dolor tras el fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa durante tres décadas de la leyenda del Athletic Club Julen Guerrero. Clubes e instituciones se han volcado en mensajes de apoyo a la familia, destacando la entereza de los suyos y pidiendo respeto en estos momentos.

La Federación Vizcaína de Fútbol fue la primera en reaccionar públicamente, subrayando tanto la figura histórica de Guerrero como su actual labor en el organismo. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa de nuestro federativo Julen Guerrero, leyenda del Athletic Club. Trasladamos nuestro cariño y condolencias a toda su familia y a sus amistades en estos momentos tan duros y difíciles", expresó en un comunicado.

Su hijo juega en el Getafe B

También el Getafe CF, club en el que milita su hijo Julen Jon, quiso sumarse al pésame con un mensaje centrado en el joven futbolista. "El Getafe C.F. expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Elsa Landabaso, madre de nuestro jugador del filial, Julen Jon Guerrero. Enviamos todo nuestro apoyo y cariño a su familia y allegados", señaló la entidad azulona.

Por su parte, el Athletic Club mostró su cercanía con uno de sus jugadores más emblemáticos. "Athletic Club y toda la familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos, Julen Guerrero. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso", publicó el club en sus redes sociales.

Manager general del Estepona

También emitió su mensaje de pésame el CD Estepona, donde Guerrero desempeña el cargo de manager general: "En estos momentos de profundo dolor, el presidente, la plantilla, el cuerpo técnico y todos los empleados que componen tu familia del CD Estepona, desean trasladarte el más sentido pésame y todo nuestro cariño", posteó el club en un mensaje dirigido al exfutbolista, a sus hijos, familiares y amigos.

A estos mensajes se han sumado numerosos aficionados, que han querido trasladar su apoyo a la familia Guerrero en este momento de duelo.

Elsa Landabaso y Julen Guerrero tuvieron dos hijos, Karla y Julen Jon, este último actualmente en el Getafe B tras formarse en las canteras del Alavés y del Real Madrid.

Desde Antena 3 Noticias queremos transmitir nuestro apoyo y condolencias a Julen Guerrero y a toda su familia en este doloroso momento. Descanse en paz.

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