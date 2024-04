Así pasó Pedro Rocha de ser testigo a imputado por 'el caso Brody': su declaración ante la jueza

Pedro Rocha, actual único candidato a presidir la RFEF y expresidente de la Comisión Gestora de la Federación, habría sido de todo menos 'concreto' y 'creíble' en sus respuestas a la jueza que investiga la 'operación Broady' en la que Luis Rubiales, expresidente del fútbol español de 2018 a 2023, es el principal investigado por posibles irregularidades durante su mandato.

Unas palabras nada esclarecedoras

En el fragmento que han podido escuchar en el vídeo que ilustra esta noticia se puede ver a Pedro Rocha negando toda implicación en el contrato que unió a Arabia Saudí con la Supercopa de España y cualquier relación con la cuentas de la Federación Española de Fútbol, de la que era vicepresidente económico. Unas palabras nada esclarecedoras que provocaron su pase de testigo a investigado, a la espera de ser llamado nuevamente a declarar.

Esa imputación podría inhabilitar a Pedro Rocha en su afán por ser proclamado presidente del fútbol español dado que es el único candidato que ha obtenido los avales sufrientes para presentarse a las elecciones. Sin embargo, el TAD cree que habría que revisar ese proceso electoral para no descartar irregularidades.

Rocha, que en ese momento también era presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, cargo del que dimitió hace semanas para postularse a liderar la RFEF, explicó ante la jueza cómo se repartían los fondos de "profesionalización" con los que Rubiales colmaba a las distintas federaciones territoriales.

"Jamás he cobrado un céntimo"

"Reciben una cantidad dependiendo de la función que ejerza ese presidente, que puede ser una cantidad 'x' o si tiene mayor relevancia puede ser un poquito más. Lo que pasa es que hay presidentes que sí perciben ese dinero [como sueldo propio] y otros, como es el caso mío, que desde el 2013 que llevo yo en la Federación Extremeña jamás he cobrado un céntimo. Ese dinero que viene de la profesionalización lo he dado para que se empleara en tres puestos de trabajo", explicó Pedro Rocha, el cual quiso heredar el sueldo de Luis Rubiales cuando era presidente, unos 600.000 euros anuales.

Sus respuestas no parecieron convencer a la jueza que instruye el caso y Pedro Rocha, que entró como testigo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), salió como investigado y esta decidió imputarle. Y es que la declaración fue de mal en peor y terminó con el empresario investigado y pidiendo explicaciones a la magistrada: "No entiendo. No me estoy enterando de lo que he hecho... Para mí esto es problemático. Es que no sé si me he equivocado o no. Me han preguntado por cosas que desconozco. No considero justo esto", dijo. Demasiados "no me informaron de eso", "no tengo constancia" y "me estoy enterando ahora mismo" para la jueza.

¿Qué pasa si el TAD inhabilita a Rocha?

Tras la sucesión de hechos, el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) abrió un expediente sancionador al cacereño y las consecuencias para la RFEF y su futuro como posible presidente de esta pueden ser fatales. Además, el TAD comunicó al CSD que también abría expediente a todos los miembros de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por una posible infracción muy grave.

Si Rocha es suspendido se produciría un vacío de poder al quedar inhabilitado el único candidato que ha logrado reunir los avales necesarios. En ese escenario, caben dos opciones: una repetición electoral o que la FIFA decida a intervenir la RFEF. En cambio, mientras el CSD no de el paso de inhabilitar a Pedro Rocha, éste puede seguir ejerciendo su cargo como presidente al haber sido el único capaz de reunir los avales necesarios.

