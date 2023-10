José Rodríguez, exmadridista en Israel: "Amigos de nuestros amigos están muriendo"

José Rodríguez, exfutbolista del Real Madrid que actualmente juega en la liga de Israel, ha conseguido escapar junto a su familia del país y ya está en España: "Muy contentos porque estamos sanos y salvos en casa. Tenemos muchos amigos allí en Israel y nos dicen que cada día están mucho peor", ha explicado en las Noticias de la Mañana de Antena 3.

"La primera noche la pasamos en el búnker con miedo porque eran ataques muy constantes"

El jugador explica que les costó abandonar el país y cómo vivieron los primeros ataques de la banda terrorista Hamás: "Nos costó salir porque cancelaban todos los vuelos y nunca habíamos vivido una situación así. Israel está acostumbrado, pero esta vez ha sido muy diferente a todas las otras".

"Este era nuestro cuarto año y la verdad que es un país maravilloso, estábamos súper felices. Pero es verdad que algo ha cambiado y este ataque es muy diferente a todos los demás", abunda el futbolista del Hapoel Tel Aviv.

José Rodríguez confirma que fue el propio club el que les instó a abandonar Israel: "Íbamos a salir para el norte porque pensábamos que los ataques no tenían esta gravedad, pero el club nos recomendó salir del país y ahí fuimos conscientes de la gravedad".

En el búnker con sus 3 hijos

Su casa tiene búnker y ahí pasó junto a su familia buena parte de la primera noche de ataques: "Israel está preparado para eso y casi todas las viviendas tienen un búnker privado y compartido. La primera noche la pasamos ahí y pasamos un poco de miedo porque eran ataques muy constantes".

"Tengo tres hijos y eso era lo peor. ¿Cómo le explicas a un niño lo que está pasando? Era casi imposible, no se puede explicar", se pregunta en las Noticias de la Mañana de Antena 3.

Ahora, desde Alicante, siguen con avidez la última hora de la guerra Israel-Hamás: "Estamos en shock pero también estamos pendientes porque tenemos muchos amigos allí. Mi mujer está llorando todos los días por las noticias que nos van llegando. Amigos de nuestros amigos están muriendo y eso te afecta también".

¿Volverán a Israel? "De momento no tenemos noticias del club, pero nuestra idea fue salir del país para volver. Tenemos nuestras cosas y nuestra vida allí, pero lo más importante es la seguridad y hasta que no nos digan que está el país totalmente seguro no vamos a volver".

"Quienes más nos ayudaron para dejar el país fueron el club y un amigo que tengo argentino-judío. Pero si no fuera por el club, seguramente no estaría fuera del país", apostilla José Rodríguez.