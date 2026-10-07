Josan Ferrández, futbolista del Elche, detenido tras ser denunciado por su pareja por presuntos malos tratos

José Antonio Ferrández Pomares, más conocido como Josan, ha sido detenido y puesto a disposición judicial tras ser denunciado por su pareja por presuntos malos tratos, según informa el diario Información. El futbolista del Elche, siempre según el citado medio, fue "detenido la noche de este martes en Callosa de Segura acusado de malos tratos por su mujer".

El futbolista de 36 años habría pasado la noche en el calabozo de la comisaria de la Guardia Civil de Callosa de Segura y este miércoles por la mañana habría pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Orihuela.

Josan Ferrández y su mujer, quienes tienes tienen dos hijas en común, se encuentran en un proceso de separación, según explica el diario Información. El citado diario asegura que "en la denuncia de ella se han presentado diversas pruebas que han derivado en la detención, como mensajes vejatorios de WhatsApp o fotografías con imágenes de moratones supuestamente causados por los malos tratos denunciados".

"Josan, que en verano renovó por una temporada con el Elche y está considerado en el club como una leyenda, queda ahora a disposición de las autoridades judiciales", detalla el diario Información.