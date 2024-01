Joan Laporta: "Lo que pasó en el Bernabéu fue una vergüenza"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha afirmado este lunes que "el colectivo arbitral tiene que dar respuestas", al ser cuestionado sobre la victoria del Real Madrid frente al Almería (3-2).

"Lo que pasó en el Bernabéu fue una vergüenza. Creo que el colectivo arbitral tiene que dar respuesta a una serie de presiones que se han producido durante toda la temporada a los árbitros, y si no la dan, nos dejan muy inquietos porque entiendo que hay un abandono de funciones", ha dicho el directivo azulgrana durante la Gran Gala de Mundo Deportivo, celebrada este lunes en Barcelona y en la que su club fue reconocido por haber ganado las seis ligas de sus seis secciones profesionales durante la temporada pasada.

"Por un rearbitraje del VAR en esta jornada no hemos podido recortar puntos"

El Barça, por su parte, firmó este domingo una victoria a domicilio frente al Betis (2-4), con un gran Ferran Torres que acabó el encuentro con un hat-trick y una asistencia a Joao Félix. "Queremos, ya que estamos mejorando, una recompensa deportiva. Sin embargo, por un rearbitraje del VAR en esta jornada no hemos podido recortar puntos", lamentó el mandatario catalán.

Laporta apuntó sobre el conjunto dirigido por Xavi Hernández que, cuando un equipo va mejorando y se siente más fuerte y unido dentro del vestuario y recuperando jugadores lesionados, "uno es optimista". "Obtendremos nuestra recompensa y nuestros rivales tropezarán, como hicimos nosotros en el principio de temporada", concluyó.

Críticas de Xavi

Las críticas de Laporta al colectivo arbitral se unen a las de Xavi tras el partido contra el Betis: "Lo he visto, lógicamente. Me quedo con las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban", explicó Xavi.

"A continuar trabajando, seguimos en la lucha y quedan 18 partidos. Hoy comenzamos la segunda vuelta de la mejor forma posible y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy", zanjó Xavi con una media sonrisa.