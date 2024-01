Los audios del Real Madrid - Almería: "Le da con el hombro y es gol válido"

Ya se conocen los audios entre el árbitro (Hernández Maeso) y el VAR (Hernández Hernández) durante el Real Madrid 3-2 Almería. Fueron tres acciones en las que el colegiado acudió al VAR para rearbitrar las jugadas de la discordia: una mano de Kaiky, un gol anulado a Arribas y un gol de Vinícius.

La mano de Mano de Kaiky que acabó en penalti

VAR: Fran, te voy a recomendar un 'on field review' para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería.

Árbitro: De acuerdo, voy a verla.

VAR: Se la pones en super slow para que él la pueda ver.

Árbitro: Vale, estoy delante de la pantalla.

VAR: Ahí la tienes, te la vamos a poner en super slow para que puedas ver. ¿Vale? Te voy a poner otra toma con la inversa izquierda. Te pongo 'high behind' también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores. Ahora es tuya la acción, tú decides.

Árbitro: Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado. Ocupando un espacio del defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta.

El gol anulado a Arribas por falta previa de Lopy a Bellingham

VAR: Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol. ¿Vale?

VAR: Si quieres, te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. Te muestro el punto de contacto. ¿Vale?

Árbitro: Pónmela en dinámica, por favor

VAR: ¿Vale? Para que veas que es dentro de la misma fase de ataque. La jugada continúa y acaba en gol.

Árbitro: Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol.

El gol concedido a Vinícius

VAR: Ahí, ahí, eso es. Dame la inversa derecha. Para en el punto de contacto. Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano.

Árbitro: Perfecto

VAR: Le da en el hombro derecho. Fran, te voy a mostrar, ¿vale?

VAR: Vamos a poner la super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque.

Árbitro: Vale, lánzamelo. Ponme el punto de contacto.

VAR: Ahí la tienes.

Árbitro: Voy a señalar gol, no hay falta.

VAR: Vale, pon la anterior. Eso es.

Árbitro: Perfecto, le da con el hombro y es gol válido.