Policía Nacional abre una investigación por la muerte de Jesús de Miguel

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, que está bajo supervisión judicial, según han confirmado a EFE fuentes de la Comisaría provincial.

La muerte del futbolista madrileño, de 30 años, se produjo este martes en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra, Jesús Owono, en un balón dividido en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han detallado que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso. El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

Sánchez-Jáuregui ha señalado que una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto, obviamente, si ha habido una agresión de un jugador a otro en un momento de parada del juego. Ha precisado el fiscal que, en todo caso, hay que atenerse primero a lo que recoja el acta arbitral y, posteriormente, a lo que dictamine el Comité de Disciplina Deportiva.

En concreto, ha añadido, habrá que espera a conocer si éste considera que en la jugada desencadenante del fatal desenlace ha habido juego peligroso o muy peligroso, y si entiende que el golpe efectuado por el portero del Andorra, Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.

El CD Tenerife ha explicado que el funeral de Jesús de Miguel se celebrará en Navahermosa, en la provincia de Toledo, en cuanto se pueda trasladar su cuerpo a la península. En una comparecencia ante los medios, el máximo accionista del club tinerfeño, Rayco García, ha explicado que la primera plantilla y la directiva podrían acudir a la localidad toledana para dar el último adiós al futbolista y han trasladado el agradecimiento de la familia por las muestras de apoyo recibidas.

El club ha convocado además a su afición y al conjunto de la isla de Tenerife a un homenaje el sábado, a las 18:00 horas, en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Homenaje en el Heliodoro Rodríguez López en memoria de Jesús de Miguel

Desde que se ha hecho oficial la muerte de Jesús de Miguel, decenas de aficionados del CD Tenerife se han acercado a los aledaños del Heliodoro Rodríguez López para rendir homenaje al delantero de 30 años. Los aficionados llevan toda la mañana depositando flores, velas y carteles en la puerta 8. Todo ello en medio de un ambiente de recogimiento poco habitual en un punto de la capital tinerfeña habitualmente ajetreado por el constante trasiego de personas y vehículos.

El Cabildo de Tenerife declarará un día de luto oficial, a partir de las 00:00 horas del miércoles 4 de noviembre, en señal de duelo por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel. Como muestra de respeto y condolencia, la bandera de Tenerife ondeará a media asta durante la jornada en los edificios de la corporación insular.

Asimismo, el Cabildo convoca a la ciudadanía a participar en un minuto de silencio que tendrá lugar mañana miércoles, a las 11:30 horas, en las puertas del Palacio Insular.

La Corporación hace un llamamiento a la sociedad tinerfeña para que se sume a este acto de recuerdo y homenaje, y para trasladar conjuntamente sus condolencias a la familia de Jesús de Miguel, a sus seres queridos y a toda la familia del CD Tenerife.

Con esta declaración, el Cabildo quiere expresar "el dolor y la consternación de toda Tenerife ante una pérdida que ha conmocionado profundamente a la isla, y que ha causado también una enorme tristeza en el conjunto del mundo del deporte y, especialmente, del fútbol".

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