Javier Tebas: "Cataluña no se tiene que sentar con España porque ya es parte de España"

Tras haber dimitido para volver a presentarse como candidato, Javier Tebas vuelve a ser presidente de LaLiga por tercera vez consecutiva. Se ha confirmado oficialmente este martes por la patronal de fútbol español ''tras haberse presentado una sola candidatura a la presidencia de LaLiga Nacional de Fútbol Profesional, y siendo está valida, sin necesidad de celebrar Asamblea General Extraordinaria''.

Tebas pasó este martes de madrugada por los micrófonos de 'El Transistor' y se siente agradecido por su nueva reelección como máximo mandatario de LaLiga para los próximos cuatro años. "LaLiga es una industria y creo que aún falta mucho y que hay un sector, en el sector de la comunicación o en el de los ciudadanos, que no entiende la importancia de este negocio para la Marca España y para los miles de puestos de trabajo en este deporte, que no es algo contradictorio", explica el dirigente de LaLiga.

"Vamos a entrar como mucha mas fuerza, por eso fue la dimisión", afirmo el dirigente reelecto. Explica que quedan muchas cosas por cambiar y por hacer pero cree que "tengo posibilidades de entenderme con todos. El problema que tenemos ahora son problemas culturales, son conceptos de fútbol totalmente diferentes".

Javier Tebas opinó sobre el Clásico y mostró que "no le gusto nada" el lema "España, siéntate y habla" durante el partido entre FC Barcelona y Real Madrid. "No me gustó, sobre todo, por el tema político que se planteó. No me gusta la situación que está pasando en esa parte de España que es Cataluña. Usted también es España, Cataluña no se tiene que sentar con España porque ya es parte de España", comentó el presidente de LaLiga.

Así, Tebas ha afirmado que a España no le conviene el separatismo catalán para una posible formación de Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de ERC."Es darle a los independentistas una expectativa que en este país no se le da ninguna institución ni se la da nadie", afirma el presidente reelecto.