Así quedó el muslo de Varane tras la acción más polémica del Clásico: el árbitro no señaló penalti

Todo buen Clásico no puede estar falto de polémica, y este no fue una excepción. El Real Madrid llegó a pedir dos posibles penaltis no señalados en el área del Barcelona. El más llamativo fue el de la acción de Varane con Lenglet. El central del Barcelona le clava claramente los tacos en el muslo al francés. Una acción que sembró la polémica en el Clásico y que ha tenido bastante repercusión.

El árbitro no vio el contacto suficiente como para señalar el punto de penalti pero lo cierto es que el muslo de Varane tras terminar el Clásico dicen lo contrario. El periodista José Luis Sánchez subió esta imagen a su Twitter al terminar el Clásico en la que se puede ver cómo quedó el muslo derecho del francés.

Emilio Butragueño también quiso hacer pública su queja en zona mixta tras terminar el Clásico. El drector de relaciones insitucionales del Real Madrid reconoció que "es muy desconcertante" que el colegiado no usase el VAR que tiene a su disposición en jugadas "clarísimas".