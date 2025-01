La intrahistoria de la pedida de mano de Israel García: "Me ha salido bien porque me ha dicho que sí"

Este sábado el FC Barcelona cumplió con las expectativas en su debut en la Copa del Rey, logrando una contundente victoria por 0-4 ante el Barbastro y asegurando así su pase a los octavos de final. El equipo local, aunque luchador, no pudo hacer frente a la calidad y el estilo de juego del gigante catalán.

Sin embargo, lo que hizo que esta noche fuera verdaderamente memorable no fue solo la actuación del Barça, sino un momento especial que capturó la atención de todos los presentes. Tras el pitido final, Israel García, un jugador del Barbastro, se convirtió en el protagonista de una conmovedora escena romántica: decidió pedirle matrimonio a su novia, Pilar, frente a miles de aficionados que fueron testigos de este instante único.

Con los nervios a flor de piel y rodeado de toda una afición, Israel se arrodilló en el césped y presentó un anillo a Pilar. Visiblemente emocionada, ella respondió con un abrazo y un beso que sellaron su compromiso.

"Me ha salido bien porque me ha dicho que sí, estamos muy contentos", comentó Israel después del emotivo momento. Pilar, aún sin palabras por la alegría, expresó: "Super emocionada, no puedo decir nada más porque estoy muy feliz".

Su hermano fue el compinche

El jugador reveló que había planeado todo con su hermano: "Me he compinchado con mi hermano... y una vez con el anillo en mano". Para Pilar, este día era aún más especial: "Más original yo creo que imposible... es súper especial".

A pesar de que el Barbastro no logró la victoria en el terreno de juego, Israel ganó algo incluso más valioso esa noche: el amor y compromiso con Pilar. Ambos coincidieron en que este día quedará grabado para siempre en sus corazones como un recuerdo imborrable.

"Siempre lo he tenido claro desde que la conocí", aseguró Israel sobre su prometida. Sin duda, fue una noche mágica donde el fútbol se entrelazó con una hermosa historia de amor.

